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Ni de BMW ni Harley: esta moto fue reconocida como el mejor diseño en 2026, según prestigioso premio

El Red Dot Design Award evalúa productos de diferentes industrias y cuenta con categorías que reconocen aspectos relacionados con la calidad del diseño.

Ducati Monster V2
Ducati Monster V2
Foto: Ducati Press
Por: David Santiago Pacheco Fonseca
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

El Red Dot Design Award 2026, uno de los reconocimientos internacionales más importantes en materia de diseño de productos, acaba de distinguir a una motocicleta que lleva más de tres décadas construyendo una identidad propia. Se trata de la Ducati Monster, que recibió el galardón en la categoría Product Design por el trabajo realizado en su quinta generación.

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El reconocimiento destaca un aspecto particular del modelo y es su capacidad para actualizar su diseño sin romper con los elementos que la han convertido en una de las motos más reconocibles de la industria.

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La Monster conserva algunos de los rasgos que la identifican desde su aparición en 1992, entre ellos el faro ubicado entre los hombros del tanque, el asiento de una pieza y el colín corto. La quinta generación toma esa base y la adapta a una nueva etapa del modelo.

Ducati Monster V2
Ducati Monster V2
Foto: Ducati

Una moto que ya había ganado premios de diseño

El Red Dot 2026 no es el primer reconocimiento de este tipo que recibe Ducati. La marca italiana ya había obtenido el premio con varios de sus modelos durante los últimos años.

La lista comenzó con la 1199 Panigale en 2013 y continuó con la XDiavel S en 2016, la Diavel 1260 en 2019, la Diavel V4 en 2024 y la Panigale V4 en 2025.

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Con la Monster, la compañía suma ahora uno de sus modelos más representativos a ese historial.

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El punto particular está en que la motocicleta ha cambiado con el paso de las generaciones sin abandonar la idea original de una deportiva desnuda, en la que el motor y la estructura tienen un papel central dentro de su apariencia.

Ducati Monster V2
Ducati Monster V2
Foto: Ducati

¿Qué reconoce el Red Dot?

El Red Dot Design Award evalúa productos de diferentes industrias y cuenta con categorías que reconocen aspectos relacionados con la calidad del diseño.

En este caso, la Ducati Monster fue distinguida dentro de Product Design. El reconocimiento pone el foco en el trabajo de diseño del producto y en la manera en que sus características se integran en una propuesta coherente.

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Para la Monster, esto supone otro reconocimiento a una fórmula que comenzó hace más de 30 años y que se ha mantenido vigente mediante diferentes actualizaciones.

El premio se conoce en un momento en el que las motocicletas tienen un peso cada vez mayor dentro de la movilidad del país.

Durante el primer semestre de 2026 se registraron más de 650.000 motocicletas nuevas en Colombia, de acuerdo con las cifras del sector. El volumen muestra la dimensión que tiene actualmente este tipo de vehículo en el país, desde modelos destinados al transporte diario hasta motocicletas de alta cilindrada.

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