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Los 10 carros usados más confiables y que menos molestan, según mecánicos

Siempre será recomendable hacer un buen peritaje y conocer su historial antes de comprar cualquier carro usado.

Volkswagen Golf 2021
Volkswagen Golf 2021
Foto: Volkswagen Press
Por: David Santiago Pacheco Fonseca
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

Comprar un carro usado puede terminar siendo una buena decisión o convertirse en una sucesión de visitas al taller, por lo que, además del precio, el estado del vehículo y su historial de mantenimiento, la confiabilidad es uno de los factores que más pesan al momento de elegir.

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Con base en la experiencia acumulada por los mecánicos de Dace Motor Company, concesionario británico que trabaja con cientos de vehículos usados, existe un grupo de modelos que destaca por la cantidad de kilómetros que puede recorrer sin presentar fallas importantes.

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La empresa elaboró un listado de diez carros que, de acuerdo con sus técnicos, suelen requerir principalmente mantenimiento periódico y reemplazo de piezas de desgaste. Sin embargo, siempre será recomendable hacer un buen peritaje y conocer su historial, independientemente del carro, antes de tomar una decisión.

¿Cuáles son los carros usados más confiables, según mecánicos?

  1. Toyota Yaris (2015-2020)

    El pequeño japonés ocupa el primer lugar de la lista. Los mecánicos destacan la sencillez de sus motores, la construcción y la ausencia de sistemas excesivamente complejos en buena parte de sus versiones.

    La selección también incluye las variantes híbridas, que Dace Motor Company considera confiables. Su tamaño facilita el uso urbano, mientras que su comportamiento permite utilizarlo también en trayectos largos.

    Toyota Yaris 2020
    Toyota Yaris 2020
    Foto: Toyota Press

  2. Honda Fit (2014-2019)

    El Honda Fit aparece como otra alternativa de bajo riesgo mecánico. Según los técnicos, algunos ejemplares con varios años de uso conservan componentes originales durante largos periodos.

    Además de su confiabilidad, sobresale por el aprovechamiento del espacio interior y por sus asientos traseros de configuración flexible. Las versiones automáticas con transmisión CVT también son señaladas por su funcionamiento suave.

    Honda Fit 2019
    Honda Fit 2019
    Foto: Honda

  3. Volkswagen Golf (2016-2021)

    El Golf es reconocido por su construcción, variedad mecánica y capacidad para acumular kilometraje cuando recibe el mantenimiento correspondiente.

    Dace Motor Company señala que los motores TSI de gasolina pueden ofrecer un buen desempeño, mientras que los diésel resultan adecuados para recorridos largos. Sin embargo, recomienda prestar atención al sistema de emisiones de algunas versiones diésel y cumplir con los intervalos de cambio de la correa de distribución cuando corresponda.

    Volkswagen Golf 2021
    Volkswagen Golf 2021
    Foto: VW Press

  4. Mazda MX-5 (2015-2020)

    El deportivo japonés entra en una lista dominada por carros familiares y urbanos. Su ventaja, según los mecánicos, está relacionada con una construcción relativamente sencilla y un peso reducido.

    La menor complejidad de algunos de sus componentes también facilita las labores de mantenimiento. Además, la empresa señala que muchos propietarios suelen conservar estos vehículos en buenas condiciones.

    Mazda MX-5 2020
    Mazda MX-5 2020
    Foto: Mazda Press

  5. Kia Picanto (2017-2024)

    Entre los city cars, el Kia Picanto es una de las destacadas. Sin embargo, hay que revisar muy bien el historial mecánico antes de verlo como opción real.

    Hablan de una conducción excelente, y que a pesar de su antigüedad, tiene una confiabilidad casi tan alta como la del modelo más reciente.

    Kia Picanto en el Salón del Automóvil de Bogotá
    Kia Picanto
    Foto: Kia Press

  6. BMW Serie 3 (2017-2021)

    El BMW Serie 3 demuestra, según este listado, que un carro premium no necesariamente tiene que ser sinónimo de constantes reparaciones.

    Los técnicos destacan sus motores y señalan que los ejemplares con un historial de mantenimiento adecuado pueden recorrer grandes distancias. No obstante, pueden aparecer inconvenientes eléctricos menores.

    BMW Series 3 2021
    BMW Series 3 2021
    Foto: BMW Press

  7. Ford Focus (2015-2020)

    El Ford Focus en su versión mecánica es señalado por sus costos de mantenimiento y la disponibilidad de repuestos. Sus mecánicos consideran que sus motores son diseños conocidos y que buena parte de las intervenciones corresponden a elementos de desgaste.

    También destaca por su comportamiento dinámico y facilidad para utilizarse en ciudad.

    Ford Focus
    Con la salida definitiva del Focus, Ford centrará su portafolio en Europa en la electrificación.
    Foto: Ford Press

  8. Lexus RX (2016-2020)

    La SUV de Lexus ocupa un lugar destacado entre los vehículos de mayor tamaño. Dace Motor Company afirma que sus ejemplares llegan con poca frecuencia al taller por averías importantes.

    Las versiones híbridas reciben una mención especial por la confiabilidad atribuida al sistema de propulsión. A esto se suma una construcción interior orientada al confort.

    Lexus RX 2020
    Lexus RX 2020
    Foto. Lexus

  9. Skoda Octavia (2015-2020)

    El Skoda Octavia es presentado como una alternativa práctica para quienes necesitan espacio y capacidad para recorrer grandes distancias.

    Comparte componentes y soluciones mecánicas con otros modelos del Grupo Volkswagen, y los mecánicos destacan su facilidad de mantenimiento y durabilidad.

    Skoda Octavia 2020
    Skoda Octavia 2020
    Foto: Skoda

  10. Volvo XC60 (2016-2020)

    El último puesto corresponde a la Volvo XC60. La SUV combina confort, equipamiento y seguridad con una reputación de durabilidad.

    Según Dace Motor Company, los vehículos bien mantenidos suelen llegar al taller principalmente para revisiones periódicas, mientras que sus motores de gasolina y diésel pueden envejecer adecuadamente cuando reciben el mantenimiento establecido.

    Volvo XC60 2017-2020
    Volvo XC60 2017-2020
    Foto: Volvo

Aunque pertenecen a segmentos diferentes, los diez modelos seleccionados comparten una característica: son vehículos que, cuando han recibido un mantenimiento adecuado, tienden a requerir menos reparaciones importantes.

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