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Carro sin conductor termina chocando con una patrulla: así fue el accidente durante una demostración

El hecho ocurrió en Islamabad, durante la presentación de un automóvil experimental desarrollado en Pakistán, diseñado para desplazarse sin una persona al volante y ser operado de manera remota mediante conexión a Internet.

carro conduciendose solo en pakistan.jpg
Carro conduciéndose solo en Pakistán.
Foto: captura de video en X, @SputnikMundo.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

Los vehículos capaces de desplazarse con poca o ninguna intervención humana ya dejaron de ser una idea exclusiva de las películas de ciencia ficción. Algunas empresas ya ofrecen servicios de robotaxis que circulan de manera autónoma en varias ciudades de Estados Unidos, mientras que fabricantes tradicionales también han desarrollado sistemas de conducción automatizada para determinados escenarios.

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Sin embargo, que esta tecnología haya avanzado no significa que sea infalible. Los sistemas de conducción autónoma o control remoto dependen de múltiples elementos, como sensores, software, conectividad y mecanismos de seguridad, por lo que una falla puede generar situaciones inesperadas.

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De hecho, eso fue lo que ocurrió durante una demostración tecnológica en Pakistán, donde un prototipo de vehículo sin conductor terminó chocando contra una patrulla de la Policía.

Carro que se conduce solo terminó chocando contra una patrulla

El hecho ocurrió en Islamabad, durante la presentación de un automóvil experimental desarrollado en Pakistán, diseñado para desplazarse sin una persona al volante y ser operado de manera remota mediante conexión a Internet.

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Mientras se explicaba el funcionamiento del vehículo, el hombre encargado de la demostración permanecía sentado en el asiento ubicado junto al del conductor. En ese momento, el automóvil comenzó a avanzar e inesperadamente un giro hacia el lado izquierdo.

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Al darse cuenta de que el vehículo se dirigía hacia una patrulla de la Policía que estaba estacionada en el lugar, el hombre intentó intervenir para evitar el impacto. Sin embargo, su maniobra no fue suficiente y el prototipo terminó chocando contra uno de los costados de la patrulla. El momento quedó grabado por el pasajero que iba en el asiento de atrás y posteriormente fue difundido en redes sociales.

Después del choque, uno de los policías que se encontraba dentro de la patrulla salió del vehículo para revisar lo sucedido. Según los reportes publicados sobre el incidente, no se registraron personas heridas.

En un primer momento, el accidente fue atribuido a una interrupción de la conexión a Internet que habría provocado la pérdida de control del vehículo. No obstante, reportes posteriores señalaron que el desarrollador del prototipo habría explicado que la colisión se produjo por un error humano al presionar un control incorrecto, pues el vehículo debía girar hacia la derecha, pero terminó haciéndolo hacia la izquierda.

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