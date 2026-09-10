El city car más vendido del mundo también es lo más seguro: en Colombia desafía a BYD, Kia y más

El city car más vendido del mundo, el Geely EX2 también es uno de los autos eléctricos con máxima calificación de seguridad. El hatchback eléctrico fue el modelo más vendido de los segmentos A y B a nivel mundial durante 2025, el más vendido a nivel general en China y acaba de obtener cinco estrellas en las pruebas Euro NCAP 2026.

Entre enero y diciembre de 2025, el Geely EX2 alcanzó 465.775 unidades vendidas, mientras que consiguió llegar a 500.000 entregas acumuladas apenas 14 meses después de su lanzamiento, el ritmo más rápido entre los carros eléctricos lanzados en China entre 2024 y 2025, según el fabricante.

Ahora, el modelo suma otro argumento para competir en el mercado colombiano: la máxima calificación de seguridad otorgada por Euro NCAP bajo sus nuevos protocolos de evaluación.

Geely EX2 es uno de los 3 carros con los que llegó la marca a Colombia Foto: Geely

¿Qué tan seguro resultó el Geely EX2?

El Geely EX2 obtuvo cinco estrellas en Euro NCAP 2026, con una evaluación que no se limita a medir qué ocurre con los ocupantes durante un choque.



El nuevo esquema analiza diferentes momentos de la seguridad de un vehículo, desde la conducción y la prevención de accidentes hasta la protección durante una colisión y la respuesta posterior.

En las pruebas, el eléctrico consiguió los siguientes resultados:



79 % en conducción segura.

72 % en prevención de colisiones.

86 % en protección contra choques.

95 % en seguridad posterior al accidente.

Las dos últimas categorías fueron precisamente las de mayor puntuación para el modelo.

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Entre las tecnologías evaluadas se encuentran el frenado autónomo de emergencia, monitoreo del punto ciego, sistemas para prevenir la salida de carril, control crucero adaptativo y monitoreo del conductor.

Euro NCAP también destacó el funcionamiento de las tecnologías de asistencia de dirección y prevención de salida de carril.

Geely EX2 Euro NCAP Foto: Geely

¿Qué evalúa Euro NCAP?

La evaluación de 2026 amplió la forma de medir la seguridad. Además de analizar la protección de los ocupantes, Euro NCAP considera la capacidad del vehículo para ayudar a evitar accidentes y facilitar la atención después de una colisión.

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En este último apartado, el EX2 consiguió 95 %, con una valoración destacada de los sistemas destinados a facilitar la actuación posterior a un accidente.

En protección frente a choques alcanzó 86 %. El organismo encontró niveles buenos o adecuados de protección en buena parte de las pruebas, aunque también identificó áreas con resultados inferiores, como la protección de las piernas del conductor en una de las pruebas frontales y algunas mediciones específicas en impactos.

La calificación corresponde a la configuración europea del Geely E2/EX2 evaluada por Euro NCAP. Las especificaciones y el equipamiento de seguridad pueden cambiar dependiendo del país y la versión.

Geely EX2 está en Colombia

El Geely EX2 ya hace parte del portafolio de vehículos 100 % eléctricos de la marca en Colombia.

Su desempeño en seguridad llega, además, acompañado por sus cifras comerciales. En agosto, el modelo registró su mayor volumen mensual de ventas, con 60.955 unidades comercializadas a nivel global.

Geely Auto Group, por su parte, vendió durante ese mes 175.877 vehículos de nuevas energías, mientras que sus ventas totales llegaron a 270.194 unidades.

La marca también destaca que el EX2 ha conseguido reconocimiento por su combinación de espacio, desempeño, tecnología y seguridad.

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“Este resultado refleja cómo la seguridad está evolucionando junto con la tecnología de los vehículos”, afirmó Diego Zárate, gerente general de Geely Colombia.

El ejecutivo señaló que la protección ya no se concentra únicamente en lo que sucede durante un impacto, sino también en las tecnologías que ayudan a anticipar riesgos y en la respuesta después de un accidente.