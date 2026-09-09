Duras críticas a Ford por sus vínculos con China: “Panorama inquietante para una marca de EEUU”

Duras críticas a Ford por sus vínculos con China llegaron desde el Gobierno de Estados Unidos, luego de que el secretario de Transporte, Sean Duffy, cuestionara las decisiones de la compañía relacionadas con tecnología y fabricantes del gigante asiático. El funcionario aseguró que existe un “panorama inquietante” para una de las marcas estadounidenses más reconocidas.

En una carta dirigida a Jim Farley, presidente de Ford, Duffy manifestó su preocupación por la estrategia de la compañía y señaló que algunas de sus decisiones están aumentando la relación con empresas chinas respaldadas por el Estado.

¿Por qué EEUU cuestiona a Ford?

Uno de los principales puntos señalados por el secretario de Transporte estadounidense es el uso de tecnología de CATL, fabricante chino de baterías, en la planta que Ford tiene en Marshall, Míchigan.

Duffy afirmó que el Departamento de Transporte está “alarmado” por esta situación y sostuvo que recurrir a tecnología china va en contra del espíritu de las políticas estadounidenses relacionadas con:



Seguridad nacional.

Seguridad económica.

Independencia de las cadenas de suministro.

La crítica se produce en momentos en los que Estados Unidos busca reducir dependencias consideradas estratégicas frente a China.



Batería para carros eléctricos de CATL Foto. AFP

También cuestionan acuerdos de Ford en Europa

Las críticas de Duffy no se limitaron a la tecnología de CATL. El funcionario también puso sobre la mesa otras relaciones comerciales de Ford con compañías chinas.

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Entre ellas está la empresa conjunta que el fabricante estadounidense mantiene con Geely en España. Además, cuestionó la decisión de Ford de posponer hasta 2030 el regreso a Estados Unidos de la producción de algunos modelos Lincoln que actualmente se fabrican en China.

Para Duffy, estas decisiones muestran una mayor vinculación de Ford con compañías y operaciones relacionadas con China.

Ford responde y rechaza las críticas

Ford respondió a las declaraciones del secretario de Transporte y aseguró que la carta contiene “errores de hecho” y presenta de manera equivocada las actividades de la compañía.

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La empresa también cuestionó que Duffy no se hubiera puesto en contacto directamente con Ford antes de hacer públicas sus críticas.

“Si el secretario Duffy se hubiera puesto en contacto con nosotros antes de enviar su carta a la prensa, habríamos estado encantados de proporcionarle más detalles sobre el compromiso de Ford con Estados Unidos”, señaló la compañía.

Respecto a CATL, Ford explicó que su relación se limita a un acuerdo de licencia tecnológica y de servicios. Según la empresa, esto no constituye una empresa conjunta ni significa que la planta de Míchigan esté en manos de intereses extranjeros.

Ford es una de las marcas que más vende en Estados Unidos Foto: AFP

Ford enfatizó que es propietaria de la planta, controla sus operaciones y emplea a los trabajadores.

La compañía también respondió destacando el respaldo que ha recibido recientemente de integrantes de la administración Trump por sus decisiones relacionadas con la cadena de suministro.

Ford recordó que la Casa Blanca había destacado, a finales de agosto, la inversión de 3.000 millones de dólares en la planta de Marshall, Míchigan. Según ese anuncio, el proyecto permitirá crear 1.700 puestos de trabajo.