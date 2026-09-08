Europa da luz verde a carro que puede volar: industria está a un paso de despegar

El sueño de tener un vehículo capaz de circular por carretera y convertirse en una aeronave dio un nuevo paso en Europa después de que la empresa neerlandesa PAL-V obtuvo la Aprobación de Organización de Producción (POA), una autorización que le permite fabricar productos aeronáuticos bajo las normas de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA).

La aprobación representa un avance hacia la producción industrial de sus vehículos FlyDrive, que combinan desplazamientos terrestres y aéreos. Sin embargo, todavía falta un trámite fundamental: el vehículo aún no cuenta con la certificación definitiva para volar.

¿Qué significa la aprobación que recibió PAL-V?

La POA acredita que el sistema de producción de PAL-V cumple los requisitos establecidos para fabricar productos aeronavegables.

PAL-V, empresa que fabrica carro volador en Europa Foto: PAL-V

Con este paso, la compañía asegura contar con las aprobaciones de producción necesarias tanto en el ámbito automovilístico como en el aeronáutico para fabricar sus vehículos a escala industrial.



PAL-V sostiene que es la primera empresa del segmento FlyDrive, dentro de la movilidad aérea avanzada, en obtener esta aprobación europea.

La autorización, no obstante, no equivale a una certificación para que los vehículos puedan operar como aeronaves. Para llegar a ese punto, la compañía todavía debe demostrar que el vehículo cumple los requisitos de seguridad necesarios para obtener su certificación de vuelo.

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Un vehículo que pasa de la carretera al aire

El concepto de PAL-V busca integrar dos formas de transporte en un mismo vehículo.

La compañía plantea sus modelos para profesionales y organizaciones que necesitan llegar rápidamente a lugares de difícil acceso. La idea es que el usuario pueda realizar parte del recorrido por aire y continuar por carretera después del aterrizaje, sin tener que cambiar de vehículo.

Según la información entregada por la empresa, sus vehículos pueden alcanzar 160 kilómetros por hora en carretera y 500 kilómetros por hora en el aire.

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Para utilizarlos se requieren tanto un permiso de conducción como una licencia de piloto.

El proyecto lleva dos décadas en desarrollo

PAL-V lleva cerca de dos décadas trabajando en el desarrollo y certificación de esta tecnología. Durante ese proceso, la empresa ha construido una red de proveedores, especialistas, centros de conocimiento y compañías vinculadas con la ingeniería, fabricación y certificación aeronáutica.

La compañía también asegura que cuenta con reservas suficientes para cubrir los tres primeros años de producción.

El fundador y consejero delegado de PAL-V, Robert Dingemanse, calificó la obtención de la POA como un hito para la compañía y señaló que la aprobación confirma la capacidad de la organización para desarrollar, certificar y fabricar productos aeronavegables.

El siguiente desafío es completar la certificación del vehículo para volar, mediante la demostración de que cumple los requisitos de seguridad establecidos por las autoridades aeronáuticas.