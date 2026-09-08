Los chinos lo hacen de nuevo: lanzan casi 3 carros eléctricos al día, pero hay alerta por baterías

Los chinos lo hacen de nuevo, pero esta vez la velocidad de su industria de carros eléctricos viene acompañada de una advertencia sobre la calidad de las baterías: durante 2026 se han lanzado más de 600 nuevos modelos en China, un promedio cercano a tres presentaciones cada día.

El dato fue revelado por Robin Zeng, presidente de CATL, durante la Conferencia Mundial de Baterías de Potencia 2026, celebrada en Yibin, Sichuan. Según recogió CarNewsChina, el ejecutivo advirtió que los ciclos de desarrollo cada vez más cortos para responder a la competencia en velocidad, especificaciones y precios han contribuido a que algunos productos de baterías presenten fallas por lotes.

Zeng no identificó las marcas de vehículos ni los fabricantes de baterías relacionados con esos problemas.

Carros chinos Foto: referencia - ImageFX

China acelera el lanzamiento de carros eléctricos

La cifra de más de 600 modelos nuevos refleja el ritmo que ha adquirido el mercado chino de vehículos de nueva energía.



El presidente de CATL señaló que los fabricantes compiten no solamente por precio y características, sino también por qué tan rápido pueden desarrollar y presentar nuevos vehículos. Esa presión ha reducido los tiempos disponibles para validar los productos antes de llevarlos a producción.

El señalamiento de Zeng no significa que los más de 600 modelos presentados durante el año tengan problemas de batería. Su advertencia está relacionada con determinados productos y con el riesgo que supone reducir los ciclos de validación.

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¿Por qué preocupa la velocidad de desarrollo?

Las baterías de los carros eléctricos están formadas por numerosas celdas conectadas entre sí. Según explicó Zeng, cuando una batería funciona a gran escala, pequeñas diferencias entre sus componentes pueden tener consecuencias sobre el comportamiento del conjunto.

La compañía utiliza como referencia un objetivo interno de producción de un defecto como máximo por cada 1.000 millones de celdas, conocido como 1 PPB.

Para dimensionar la diferencia, una tasa de un defecto por millón de unidades permitiría que hasta 1.000 celdas defectuosas ingresaran a una producción de 1.000 millones. El objetivo señalado por CATL es mil veces más estricto.

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La empresa aclaró que ese 1 PPB corresponde a un objetivo interno de ingeniería y control de producción, no a una tasa de fallas de vehículos comprobada de manera independiente.

La velocidad con la que China está lanzando nuevos carros eléctricos también supone un reto para los fabricantes de baterías. Durante el primer semestre de 2026 se instalaron 608 GWh de baterías para vehículos eléctricos en todo el mundo, y las empresas chinas representaron más del 70 % de ese volumen.

Batería de carros eléctricos Foto: cortesía Volvo

En otras palabras, China no solo está presentando nuevos carros eléctricos a un ritmo acelerado, sino que también tiene una participación muy grande en la fabricación de las baterías que utilizan estos vehículos.

A esa escala, incluso un porcentaje pequeño de unidades con problemas puede representar una cantidad importante de baterías. Sin embargo, esto no significa que una batería que presente algún defecto durante su fabricación necesariamente vaya a fallar cuando el carro esté en circulación, ya que existen controles y sistemas diseñados para detectar o reducir esos problemas.

Ese es precisamente uno de los puntos que puso sobre la mesa Robin Zeng. El presidente de CATL cuestionó si los tiempos cada vez más cortos para desarrollar nuevos vehículos están dejando suficiente espacio para probar las baterías y detectar posibles fallas antes de que los carros lleguen a producción masiva.

China ya ha tenido problemas con baterías

En 2025, una filial de Geely demandó al fabricante de baterías Sunwoda por presuntos defectos en celdas suministradas entre 2021 y 2023. El conflicto posteriormente terminó en un acuerdo por 608 millones de yuanes.

También se reportaron problemas relacionados con celdas de CALB que afectaron a unos 213.000 vehículos GAC Aion, con quejas relacionadas con hinchamiento de baterías y pérdida de potencia.

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Sin embargo, estos casos no demuestran que las fallas mencionadas por Zeng hayan sido causadas por los ciclos acelerados de desarrollo, ni que correspondan a las mismas compañías o productos.