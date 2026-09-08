En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inflación
"Plan Marshall" para Chocó
Marco Rubio
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Conductores de motos de 200 cc o menos que ignoren estas señales pueden pagar hasta $3 millones

Conductores de motos de 200 cc o menos que ignoren estas señales pueden pagar hasta $3 millones

No cumplir con las revisiones programadas puede hacer que diferentes componentes de la motocicleta acumulen desgaste.

Motos en Colombia.
Aumentó el registro de motos en Colombia.
Foto: tomada de X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

Una motocicleta puede comenzar a presentar señales de desgaste antes de que aparezca una falla grave, como ruidos inusuales, pérdida de potencia, dificultad para arrancar o un consumo excesivo de aceite, que son algunos de los síntomas que pueden advertir que el vehículo necesita una revisión.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

En motocicletas de menos de 200 cc, una reparación de motor puede costar entre $500.000 y $3 millones, dependiendo de la gravedad de la falla, de acuerdo con Hero Motos Colombia.

Últimas noticias

Licencia de conducción
Motor

Alivio para quienes van a sacar la licencia: no les exigirán nuevo requisito desde 14 de septiembre

Cybercab de Tesla
Motor

Tesla estrenó su carro sin volante ni pedales y las autoridades de EEUU ya lo están investigando

Por eso, el mantenimiento preventivo resulta clave para detectar posibles problemas antes de que deriven en reparaciones de mayor costo.

Motocicletas - motos
Uno de cada cuatro hogares tiene moto en Colombia
Foto: Royal Enfield Press

Señales de desgaste que no deberían ignorar los motociclistas

Entre los principales síntomas que pueden indicar que una motocicleta necesita revisión están:

  • Consumo excesivo de aceite o presencia de fugas.
  • Ruidos metálicos, vibraciones o pérdida de potencia.
  • Dificultad para arrancar o apagados repentinos.
  • Luces débiles o fallas frecuentes en el sistema eléctrico.
  • Mayor distancia de frenado o vibraciones al frenar.
  • Desgaste irregular de las llantas o pérdida frecuente de presión.

Según Hero Motos Colombia, cuando aparece alguno de estos síntomas se recomienda suspender el uso de la motocicleta cuando las condiciones lo permitan y solicitar una revisión en un centro de servicio autorizado.

La razón está en que una anomalía que inicialmente puede requerir una intervención menor puede evolucionar hasta convertirse en una reparación de mayor complejidad.

Freno de moto
Los frenos son el primer filtro de seguridad en una moto
Foto: Blu Radio

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

¿Cada cuánto debe revisarse una moto?

Además de atender cualquier señal de alerta, los motociclistas deben realizar controles periódicos sobre diferentes componentes de la motocicleta. Entre las revisiones básicas están el nivel de aceite, el estado y presión de las llantas, los frenos, las luces y la tensión y lubricación de la cadena.

Publicidad

Depende de la marca. Por ejemplo, Santiago Arbeláez, director de Posventa de Hero Motos, explicó que en las motocicletas de la marca la primera revisión debe realizarse a los 500 kilómetros o 60 días después de la entrega, lo que ocurra primero.

Posteriormente, las revisiones se realizan cada 3.000 o 5.000 kilómetros, según el fabricante. También se recomienda utilizar los productos indicados por el fabricante, evitar sobrecargas y mantener hábitos de conducción responsables.

¿Por qué es clave respetar el mantenimiento por kilometraje?

No cumplir con las revisiones programadas puede hacer que diferentes componentes de la motocicleta acumulen desgaste sin que necesariamente exista una señal evidente al comienzo.

Publicidad

Entre las consecuencias asociadas a descuidar el mantenimiento están:

  • Mayor consumo de combustible.
  • Sobrecalentamiento del motor.
  • Desgaste acelerado de piezas internas.
  • Pérdida de potencia.
  • Fallas en los frenos o la transmisión.
  • Disminución de la vida útil de la motocicleta.

Por eso, el mantenimiento preventivo permite identificar problemas antes de que evolucionen y ayuda a reducir la necesidad de reparaciones correctivas de mayor costo a mediano y largo plazo.

Relacionados

Motos

Motociclistas

Cuidado del vehículo

Publicidad

Publicidad

Publicidad