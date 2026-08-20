Ni 10 ni 15 años: la batería de carros eléctricos está durando más tiempo, según estudio

La batería es uno de los componentes que más dudas genera entre quienes consideran comprar un carro eléctrico. Sin embargo, los datos de uso real muestran que su deterioro suele ser progresivo y que pueden mantenerse en funcionamiento durante muchos años sin cambiarse.

Una actualización publicada por Geotab en enero de 2026 encontró una degradación promedio anual de 2,3 % en las baterías analizadas. El comportamiento, no obstante, varía dependiendo de factores como la potencia de carga utilizada, el clima, el modelo y los hábitos de conducción.

¿Cuánto tiempo puede durar la batería de un carro eléctrico?

Uno de los datos que ayuda a dimensionar la longevidad de estos vehículos procede de un estudio publicado en Nature Energy, que analizó información de vehículos en Gran Bretaña.

Cuidar batería de vehículo eléctrico es uno de los aspectos fundamentales para mantenerlo en óptimas condiciones y que sirva como fuente de energía en emergencias. Foto: AFP

La investigación estimó una vida útil promedio de 18,4 años para los vehículos eléctricos de batería incluidos en su conjunto de datos. La cifra se refiere al tiempo de funcionamiento de los vehículos, no exclusivamente a la batería, y además corresponde a modelos de años anteriores a varias de las mejoras que posteriormente se han incorporado en las baterías y en sus sistemas de gestión térmica.



Por ejemplo, si un carro eléctrico tiene una autonomía nominal de 300 millas (unos 483 kilómetros) y se utilizara como referencia una degradación anual constante del 2,3 %, después de 10 años conservaría aproximadamente 238 millas de autonomía, equivalentes a unos 383 kilómetros.

Así las cosas, se estima que las baterías de los carros eléctricos de hoy en día superen los 15 años con facilidad, puntualmente se estima que entre 15 a 20 años se pueda necesitar el cambio de batería.

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La carga rápida puede influir en el desgaste

Uno de los factores que Geotab identificó como relevante es la forma en que se recarga el vehículo.

Los automóviles sometidos habitualmente a cargas rápidas de corriente continua de más de 100 kW presentaron una degradación promedio mayor en el conjunto analizado, mientras que aquellos que utilizaron principalmente potencias de carga inferiores mostraron un deterioro menor.

Esto no significa que la carga rápida dañe automáticamente una batería ni que deba evitarse. Su impacto depende de la frecuencia de utilización y de las características de cada vehículo.

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La diferencia está en el uso habitual: para el día a día, las cargas de menor potencia pueden resultar menos exigentes para la batería, mientras que la carga rápida de alta potencia puede reservarse para viajes largos o momentos en los que sea necesario recuperar autonomía en poco tiempo.

Un vehículo eléctrico con una autonomía de 300 km puede disfrutar de una carga de batería que dura más de una semana. Foto: AFP

El calor y el frío también importan

La temperatura es otro de los elementos que puede afectar el comportamiento de las baterías.

El calor extremo puede acelerar su degradación, mientras que las temperaturas muy bajas pueden reducir temporalmente la autonomía disponible. Para enfrentar estas condiciones, muchos vehículos eléctricos incorporan sistemas capaces de calentar o enfriar activamente el paquete de baterías.

Por eso, las condiciones en las que permanece estacionado el vehículo y las funciones de gestión térmica disponibles también tienen incidencia sobre su funcionamiento a largo plazo.

Hay baterías que ya superaron los 400.000 kilómetros

La experiencia acumulada también empieza a mostrar casos de vehículos eléctricos que han recorrido distancias muy elevadas.

Algunos modelos ya han superado 400.000 kilómetros, una distancia equivalente a dar unas 16 vueltas alrededor de la Tierra.

El dato es especialmente relevante porque los vehículos eléctricos modernos todavía tienen una historia relativamente corta frente a los automóviles con motor de combustión.

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Por esa razón, la duración máxima que pueden alcanzar sus baterías todavía se sigue estudiando a medida que aumentan los kilómetros acumulados por las unidades que están en circulación.

Cabe recordar que una batería pierda parte de su capacidad no significa necesariamente que haya llegado al final de su utilidad.

Batería para carros eléctricos de CATL Foto. AFP

Cuando un paquete deja de ofrecer el rendimiento necesario para determinadas aplicaciones automotrices, puede encontrar una segunda utilización como sistema de almacenamiento energético.

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Entre las posibilidades están el almacenamiento de electricidad procedente de fuentes renovables, los sistemas de respaldo para viviendas, el almacenamiento comercial e industrial y el apoyo a estaciones de carga.

También pueden utilizarse en instalaciones aisladas para almacenar energía y reducir la dependencia de generadores convencionales.

Las baterías LFP (fosfato de hierro y litio) están asociadas con una larga vida útil y han ganado presencia en algunos modelos, mientras que las NMC (níquel-manganeso-cobalto) continúan siendo utilizadas ampliamente por su equilibrio entre densidad energética y durabilidad.