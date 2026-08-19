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Estas son las 10 SUV más baratas en Colombia en 2026: todas entre $70 y $100 millones

En lo corrido del año, las SUV son el tipo de vehículo más vendido en Colombia, según datos del RUNT.

Citroën Basalt
Citroën Basalt
Foto: Citroën
Por: David Santiago Pacheco Fonseca
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

El mercado automotor colombiano atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años y las SUV están teniendo un papel protagonista. Entre enero y julio de 2026 se matricularon 186.253 vehículos nuevos en Colombia, un crecimiento de 44,5 % frente al mismo periodo de 2025. Dentro de este escenario, las SUV se mantienen como uno de los segmentos con mayor crecimiento, con un aumento de 33,3 % en julio.

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La oferta de este tipo de vehículos también se ha ampliado en el rango de precios de entrada. Por ejemplo, hay 10 SUV nuevas que aparecen entre $69.9 millones y $99 millones, según los valores mostrados para sus versiones de acceso.

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¿Cuáles son las SUV más baratas de Colombia?

La lista comienza con la Citröen Basalt, cuyo precio inicia en los $69.9 millones. Le sigue MG ZS, que aparece con un precio desde $74,9 millones, precedida por la JAC JS2 Pro, cuyo rango está entre $76 y $79 millones.

El listado completo queda así:

  1. Citroën Basalt: $69,9 millones
    Citroën Basalt
    Citroën Basalt
    Foto: Citroën
  2. MG ZS: $74,9 millones
    MG ZS
    MG ZS
    Foto: MG
  3. JAC JS2 Pro: $76-79 millones
    JAC JS2 Pro
    JAC JS2 Pro
    Foto: JAC
  4. DFSK 500: $79-80 millones
    DFSK 500
    DFSK 500
    Foto: DFSK
  5. Fiat Pulse: $82-85 millones
    Fiat Pulse
    Fiat Pulse
    Foto: Fiat
  6. Renault Duster: $85.9 millones
    Frontal Renault Duster 2025
    La Renault Duster es uno de los carros más vendidos en Colombia
    Foto: Renault Press
  7. Kia Sonet: $86-89 millones
    Kia Sonet
    Kia Sonet
    Foto: Kia
  8. Volkswagen Tera: $89-92 millones
    Volkswagen Tera
    Volkswagen Tera
    Foto: Volkswagen
  9. Renault Kardian: $90-94 millones
    Renault Kardian
    Renault Kardian llegó a Colombia en 2024
    Foto. Renault Press
  10. Chevrolet Tracker: $92-95 millones
    Chevrolet Tracker
    Chevrolet Tracker
    Foto: Chevrolet

¿Por qué hay tantas SUV por debajo de $100 millones?

El comportamiento del mercado ayuda a explicar la cantidad de alternativas disponibles, sobre todo desde finales de 2025 con la llegada de Tesla. En el primer semestre de 2026 se matricularon 157.620 vehículos nuevos, un aumento de 50,1 % frente al mismo periodo del año anterior. De ese total, las SUV registraron 94.560 unidades, con un crecimiento de 59,6 %.

En junio, las SUV fueron el tipo de vehículo con más matrículas, con 17.140 unidades, frente a las 10.567 registradas en junio de 2025, un aumento de 62,2 %. A todo esto se le puede sumar la bajada del dólar, que puede contribuir a la llegada de modelos a precios más competitivos.

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En julio, este segmento aumentó sus matrículas 33,3 % frente al mismo mes de 2025, de acuerdo con el informe de ANDI y Fenalco. El crecimiento fue inferior al de las vans, que avanzaron 64,5 %, pero estuvo por encima del registrado por los taxis, que aumentaron 20,1 %.

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La tendencia también se refleja en los modelos que han aparecido entre los carros más vendidos del país. En junio, por ejemplo, la Tesla Model Y encabezó el listado con 2.295 matrículas y la Renault Duster ocupó el segundo lugar con 1.021. También aparecieron la Mazda CX-30, Kia Sportage y Toyota Corolla Cross entre los vehículos con mayor número de registros.

Con los resultados de julio, ANDI y Fenalco contabilizan 186.253 unidades en los primeros siete meses. Los gremios habían proyectado que el mercado colombiano podría cerrar 2026 cerca de 250.000 vehículos nuevos matriculados, en línea con el buen comportamiento registrado durante 2025

Tesla Model Y
Tesla Model Y
Foto: Tesla

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