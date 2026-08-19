Llega nueva SUV híbrida enchufable, deportiva y que recorre más de 900 km con una tanqueada

Cupra presentó en Colombia su nueva Formentor PHEV Dynamic MY2027, una SUV híbrida enchufable que combina un motor 1.5 TSI con propulsión eléctrica y alcanza hasta 126 kilómetros de autonomía en modo 100 % eléctrico bajo el ciclo WLTP.

La nueva versión combina 201 hp de potencia y 350 Nm de torque, además de una batería de 25,8 kWh que permite utilizar el vehículo exclusivamente con electricidad durante los recorridos en los que se encuentre disponible la energía almacenada.

¿Qué autonomía tiene la nueva CUPRA Formentor PHEV?

La batería de iones de litio de 25,8 kWh proporciona entre 117 y 126 kilómetros de autonomía eléctrica, de acuerdo con el ciclo WLTP y dependiendo de las condiciones de manejo. Su autonomía combinada anunciada puede llegar hasta los 910 km.

El sistema permite utilizar la camioneta en modo eléctrico para los desplazamientos cotidianos y recurrir al motor de combustión cuando se requiere una mayor distancia.



Para recuperar la energía, la batería admite carga en corriente alterna de 11 kW. El proceso toma aproximadamente 2 horas y 30 minutos mediante el puerto AC Tipo 1.

Cupra Formentor PHEV Foto: Cupra

¿Cómo es por fuera la nueva Formentor?

La Formentor PHEV mantiene el diseño deportivo que identifica al modelo y cuenta con diferentes elementos exteriores que refuerzan esa configuración.

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Entre ellos aparecen los rines deportivos bitono de 18 pulgadas, las barras de techo en negro brillante y el techo panorámico de cristal eléctrico.

La iluminación utiliza tecnología Full LED y en la parte posterior incorpora luces LED con Infinity Light y direccionales dinámicas. También cuenta con el logo CUPRA en LED.

El baúl tiene apertura y cierre eléctrico mediante virtual pedal, mientras que las maniobras pueden apoyarse en una cámara de 360 grados y sensores de parqueo delanteros y traseros.

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¿Qué tamaño tiene la Cupra Formentor PHEV?

La SUV mide 4.451 mm de largo, 1.839 mm de ancho y 1.528 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.680 mm.

En el habitáculo incorpora asientos delanteros deportivos tipo Bucket con ajuste eléctrico, memoria para el conductor y apoyo lumbar. Los asientos delanteros también cuentan con calefacción independiente y los posteriores pueden abatirse.

El equipamiento incluye climatizador Climatronic de tres zonas, iluminación interior LED envolvente, techo panorámico y un volante deportivo multifunción en cuero con levas de cambio.

El puesto de conducción dispone de un Digital Cockpit de 10,25 pulgadas.

Cupra Formentor PHEV Foto: Cupra

¿Qué tecnología tiene la nueva Formentor híbrida?

El sistema multimedia utiliza una pantalla táctil de 12,9 pulgadas, acompañada de control por voz, Bluetooth y puertos USB tipo C.

La SUV incorpora Cupra Full Link, con conexión para Android Auto y Apple CarPlay, tanto inalámbrica como mediante cable.

También destaca el sistema de sonido premium Sennheiser, compuesto por 11 bocinas y un subwoofer, con una potencia de 390 W.

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A esto se suman cargador inalámbrico de celular con carga rápida, Keyless Entry & Go, control crucero con limitador de velocidad y los perfiles de conducción CUPRA Drive Profiles.

¿Qué sistemas de seguridad incorpora?

La Formentor PHEV cuenta con 10 airbags, ABS, control electrónico de estabilidad, control de tracción, monitoreo de presión de neumáticos e ISOFIX con Top Tether.

Entre las asistencias a la conducción están Front Assist con frenado de emergencia, Pre-Crash, detector de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, advertencia de salida y alerta de apertura de puertas.

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También incorpora Park Assist, sistema que automatiza las maniobras de parqueo.

La nueva Cupra Formentor PHEV Dynamic MY2027 se ofrece en Colombia en Gris Magnético, Blanco Nevada y Azul Fiord.