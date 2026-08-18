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Blu Radio  / Motor  / A partir del 14 de septiembre cambia examen para la licencia de conducción

A partir del 14 de septiembre cambia examen para la licencia de conducción

Este requisito será de suma impotancia para todas las personas que sacarán su licencia por primera vez, de faltar podrían rechazarla.

Licencia de conducción
La licencia de conducción //
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

Tener la licencia de conducción en Colombia no será tan fácil a partir del 14 de septiembre de 2026, o por lo menos los tramites serán un poco más extensos ya que se aplicará la Circular Externa 20261010000277, expedida el pasado 4 de agosto por el Viceministerio de Transporte, en donde se pedirá un examen especial para poder ser aprobada.

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Desde esa fecha, será necesaria una evaluación teórica para obtener la certificación para continuar el tramite expedición; sin embargo, esta norma será exclusiva para conductores que saquen el documento por primera vez, en los casos de renovación continuarán como antes.

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En esto consiste el nuevo examen para la licencia de conducción

Será un examen de 40 preguntas con opción múltiple, de las cuales 12 serán relacionadas a actitudes del aspirante y las restantes a contenidos desarrollados durante el proceso de formación, además, se realizará en los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) y el resultado determinará si el aspirante aprueba o no la prueba.

Licencia de conducción en Colombia
La licencia de conducción en Colombia y en otros países es un documento obligatorio para todos los conductores.
Foto: Blu Radio

¿Qué pasará si no aprueba este examen?

A los 10 días podrá repetir el examen sin ningún costo, además que recibirá un reporte con todos los fallos para que se pueda preparar adecuadamente para superarlo y así recibir la licencia.

¿Cuánto cuesta sacar la licencia de conducción?

Esta es la lista de precios para sacar la licencia de conducir, por lo menos, en Bogotá:

  • Automóvil: $285.100 + $36.000 + $8.800 = $329.900
  • Motocicleta: $228.000 + $36.000 + $8.800 = $272.800

¿Cómo es el proceso para sacar la licencia para conducir?

Primero deberá tener la edad mínima de 16 años e inscribirse en el RUNT. No debe tener ningún tipo de multa de tránsito y realizar el examen médico que aprueba la valoración de aptitud física, mental y coordinación motriz; luego deberá presentar el curso y, una vez terminado, presentar el agendamiento en la Ventanilla Única de Movilidad para programar la cita para el pago y radicación.

Licencia de conducción
Licencia de conducción
Foto: Secretaría de Movilidad

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