¿Indestructible? Una Toyota Hilux sale casi intacta entre los escombros del terremoto

En video quedó grabada una Toyota Hilux atrapada dentro de una estructura que colapsó durante el terremoto de magnitud 7,4 que afectó a Colombia. Para llegar hasta la camioneta tuvieron que retirar parte de los escombros y abrir un camino que permitiera su salida.

Lo llamativo fue el estado en que apareció: mientras la construcción quedó destruida, la pick-up conservaba gran parte de su carrocería y pudo abandonar el lugar por sus propios medios.

This Toyota Hilux came out with no damages .

After the massive earthquake that happened in Colombia . 🙌🏽 pic.twitter.com/aIOGlmpBFS — Angelika (@Ainebyoona78920) August 14, 2026

La camioneta estaba estacionada en el interior de un edificio de lo que sería la ciudad de Cali cuando ocurrió el movimiento telúrico. Tras el colapso de la estructura, quedó encerrada entre los restos de la construcción.

Sin embargo, la forma en que cayó el edificio terminó siendo determinante para el vehículo. Los escombros quedaron alrededor de la Hilux sin provocar, aparentemente, un impacto directo de suficiente magnitud como para destruir su carrocería o afectar sus componentes principales.



Esto explica por qué el vehículo apareció con algunos escombros, polvo y sin los daños que normalmente se esperarían de una camioneta que hubiera recibido directamente el peso de una estructura derrumbada.

Los voluntarios excavaron entre los restos hasta conseguir una vía de salida. Una vez despejado el camino, la Hilux salió del lugar y quedó nuevamente en circulación.

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¿La Toyota Hilux realmente resistió el derrumbe?

El caso no significa que la camioneta haya soportado directamente todo el peso del edificio. La propia posición en la que quedó atrapada fue fundamental para que los daños fueran mínimos.

Una caída directa de elementos estructurales sobre el techo, el parabrisas o el chasis habría podido provocar consecuencias muy diferentes. En este caso, la estructura terminó dejando un espacio alrededor del vehículo que evitó buena parte de esos impactos.

Por eso, el estado de la Hilux después del rescate debe entenderse también a partir de las circunstancias particulares del colapso y no únicamente por las características de construcción de la camioneta.

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¿Hilux es una camioneta indestructible?

La reputación de la Toyota Hilux como vehículo capaz de soportar condiciones extremas tiene uno de sus antecedentes más conocidos en Top Gear.

En 2003, Jeremy Clarkson consiguió una Hilux de cuarta generación con más de 300.000 kilómetros para someterla a una serie de pruebas cuyo objetivo era intentar dejarla fuera de funcionamiento.

El vehículo recibió golpes contra diferentes obstáculos y fue llevado por unas escaleras. Después, el equipo decidió aumentar considerablemente el nivel de dificultad y la sumergió en el río Severn, donde terminó prácticamente enterrada por la marea.

A pesar de las condiciones, los mecánicos consiguieron volver a poner en marcha el motor utilizando herramientas básicas y sin cambiar piezas.

Las pruebas continuaron con impactos cada vez más fuertes. La camioneta fue lanzada desde una grúa contra una estructura de madera y posteriormente recibió el golpe de una bola de demolición.

El equipo también hizo caer una caravana sobre su techo y provocó incendios tanto en el habitáculo como en la zona de carga.

La prueba definitiva llegó cuando colocaron la Hilux en lo alto de un edificio de 23 plantas que estaba destinado a ser demolido. Cuando la estructura fue derribada, la camioneta quedó entre los restos con la carrocería deformada y el chasis seriamente afectado.

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Aun así, los mecánicos volvieron a trabajar sobre ella y consiguieron ponerla en marcha después de realizar reparaciones.