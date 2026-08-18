Estos son los 8 carros que más roban en Bogotá en 2026: van más de 1.400 hurtados

El robo de carros en Bogotá deja cifras importantes en la capital, pues entre enero y junio se registraron 1.438 hurtos de automóviles, frente a los 1.604 contabilizados en el mismo periodo de 2025, una reducción de 10,3 %. Además, entre el 1 de enero y el 13 de julio fueron reportados 1.424 carros hurtados y 2.068 motocicletas, para un total de 3.492 vehículos afectados.

El comportamiento del delito tampoco es uniforme en la ciudad. Hay localidades que concentran una parte importante de los reportes y, dentro de los vehículos afectados, aparecen determinadas referencias que son señaladas con mayor frecuencia en los registros conocidos.

¿Cuáles son los carros que más roban en Bogotá?

Los reportes diferencian entre camionetas y SUV de mayor valor comercial y automóviles particulares con una alta circulación en las calles de la capital.

El orden no dice nada sobre si la frecuencia de robo:



Toyota Fortuner Toyota TXL Mazda CX-5 Mazda CX-30 Kia Picanto Chevrolet Spark Ford Explorer Kia Sportage LX

Robo camioneta en Bogotá Foto: captura de video

¿Por qué estos carros son los favoritos de los ladrones?

El interés de los delincuentes por determinados vehículos no estaría relacionado únicamente con el precio del automóvil completo. Una de las principales razones está en el valor que pueden alcanzar sus piezas una vez el vehículo es desarmado y comercializado de manera ilegal.

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La lógica detrás de la selección de los modelos puede estar relacionada con varios factores del mercado de repuestos. Los vehículos con una presencia amplia en las calles tienen una mayor cantidad de propietarios que necesitan piezas para reparaciones, lo que genera una demanda constante.

También influye el precio de determinados componentes. En camionetas y SUV, elementos como faros, defensas, parrillas y otras piezas de carrocería pueden tener valores elevados en el mercado formal. Esto puede hacer rentable su comercialización ilegal incluso cuando el vehículo completo no sea uno de los más vendidos.

Otro elemento es la presencia de determinados modelos en actividades comerciales. Los vehículos utilizados de manera frecuente para trabajo, transporte o servicios empresariales pueden generar una demanda permanente de repuestos, debido a que deben mantenerse en circulación y requieren reparaciones.

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A esto se suma la dificultad para identificar individualmente algunas piezas cuando son separadas del vehículo. Una vez desmontados los componentes, su trazabilidad puede resultar más compleja que la del automóvil completo.

El robo de autopartes en Colombia es uno de los retos que tienen las autoridades Foto: SeguridadBog

¿Dónde roban más carros en Bogotá?

Kennedy concentra la mayor cantidad de hurtos de automóviles, con 248 casos durante el periodo analizado. Engativá aparece en segundo lugar, con 174 reportes, mientras que Suba registra 123.

Las localidades que encabezan los registros son:



Kennedy: 248 casos.

Engativá: 174.

Suba: 123.

Puente Aranda: 108.

Ciudad Bolívar: 107.

En contraste, La Candelaria registra tres casos, Santa Fe suma 20, Chapinero 27, Antonio Nariño 29 y Usme 40.

¿Cuántos carros roban cada día en Bogotá?

Los datos del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 13 de julio permiten establecer un promedio cercano a siete automóviles hurtados diariamente en la capital.

La cifra fue utilizada por la concejala Tata Hernández para advertir sobre el impacto que tiene el delito en los propietarios. En total, durante esos poco más de seis meses fueron reportados 1.424 carros y 2.068 motocicletas hurtadas.

En el caso de las motos también hubo una reducción frente al año anterior: los registros pasaron de 2.184 a 2.057 casos, equivalente a una disminución de 5,8 %.

