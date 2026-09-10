Proponen cambio al pico y placa que afectaría a carros eléctricos e híbridos en Bogotá

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa propuso un cambio al pico y placa que afectaría a carros eléctricos e híbridos, que actualmente cuentan con beneficios frente a las restricciones de circulación, y cuestionó que estos vehículos estén excluidos de la medida.

Peñalosa recordó que el pico y placa fue creado durante su administración como una herramienta para reducir el tráfico en la capital y sostuvo que las restricciones al uso del carro siguen siendo necesarias para disminuir los trancones.

¿Qué cambio proponen para el pico y placa?

La propuesta busca que los carros eléctricos e híbridos también tengan pico y placa, eliminando la diferencia que actualmente existe frente a otros vehículos particulares.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Peñalosa aseguró que no encuentra justificación para excluir de la restricción a los vehículos que utilizan tecnologías eléctricas o híbridas.



“No hay ninguna justificación para que los vehículos eléctricos o híbridos no tengan Pico y Placa. Generan tráfico igual que los demás”, afirmó el exalcalde.

Su argumento parte de que, independientemente de la tecnología utilizada para mover el vehículo, estos carros ocupan espacio en las vías y contribuyen a la congestión cuando circulan por las calles de la capital.

Agentes de tránsito controlando la medida de pico en placa en Bogotá. Foto: Movilidad.

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¿Carros eléctricos e híbridos deberían tener pico y placa?

El exalcalde también se refirió al origen de las restricciones de circulación en Bogotá y al cobro aplicado a quienes incumplen el pico y placa.

Según explicó, estas medidas fueron diseñadas para reducir el número de vehículos que circulan durante determinados momentos y para generar mecanismos que desincentiven el uso del carro particular.

Peñalosa señaló que el objetivo inicial era aliviar el tráfico y mencionó como referencia los cobros por congestión utilizados en ciudades como Londres y Nueva York.

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También planteó que este tipo de mecanismos podrían ser un paso hacia sistemas de cobro por el uso de las vías mediante rastreo satelital, teniendo en cuenta factores como la vía utilizada y la hora.

En su publicación, Peñalosa también cuestionó la idea de que ampliar el transporte masivo sea suficiente para solucionar los problemas de congestión.

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo. Foto: AFP

“El transporte masivo arregla la movilidad, pero no los embotellamientos”, sostuvo.

Como argumento, aseguró que existen ciudades con una amplia infraestructura de metro que, pese a ello, presentan altos niveles de tráfico.

Para el exalcalde, la reducción de los trancones depende principalmente de limitar el uso de los vehículos particulares, mediante herramientas como las restricciones de estacionamiento y el pico y placa.

"Lo único que alivia los trancones son restricciones al uso del carro. La más obvia son restricciones al estacionamiento (y si es en bahías donde debería haber aceras destruye la ciudad y es la principal característica del subdesarrollo y el irrespeto clasista por el ser humano)", concluyó.

