Así pretende BYD evitar emitir tanto CO2 en Bogotá como sembrar árboles en 57 Parques Simón Bolívar

BYD pretende evitar en Bogotá la emisión de 353.760 toneladas de CO2 con la operación de 269 nuevos buses eléctricos de TransMilenio, una reducción de emisiones que la compañía compara con el efecto de sembrar árboles en un área equivalente a 57 veces el Parque Simón Bolívar.

La cifra está relacionada con la adjudicación de la Fase VI de TransMilenio, que contempla la incorporación de una nueva flota completamente eléctrica para el sistema de transporte masivo de Bogotá y Soacha. Las unidades comenzarán a entregarse en 2027 y permitirán ampliar la capacidad del sistema.

¿Cuántos buses eléctricos llegarán a TransMilenio?

La nueva flota estará compuesta por 157 buses articulados de 18 metros y 112 biarticulados de 27 metros, para un total de 269 vehículos.

Buses eléctricos BYD para Bogotá Foto: cortesía

De acuerdo con la información entregada por BYD, estas unidades permitirán incrementar en 12 % la capacidad del sistema y representarían un ahorro promedio de 16 horas de viaje al año por pasajero.



La compañía sostiene que el proyecto también tendrá un impacto económico durante su operación. Frente a tecnologías basadas en gas natural vehicular, los buses eléctricos tendrían un Costo Total de Propiedad (TCO) 9 % menor y costos de operación 21 % inferiores.

¿Cómo buscan reducir las emisiones de los buses?

El componente ambiental del proyecto está relacionado directamente con la tecnología eléctrica de los vehículos. BYD equipará los buses con sus baterías Blade, diseñadas para funcionar durante los 15 años de la concesión sin requerir reemplazo, según la información suministrada por la compañía.

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También incorporarán semiconductores de Carburo de Silicio (SiC), tecnología que, de acuerdo con BYD, permite mejorar la eficiencia en el consumo de energía.

La operación de esta flota busca además contribuir a la reducción de emisiones de material particulado en sectores del sur y suroccidente de Bogotá y en Soacha.

Bus BYD eléctrico ensamblado en Colombia Foto: cortesía

¿Dónde se fabricarán los nuevos buses de BYD?

Aunque los vehículos hacen parte de un proyecto de transporte público en Colombia, su producción tendrá componentes tanto internacionales como nacionales.

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Los chasis serán fabricados en China, mientras que la terminación y el ensamblaje de los buses se realizarán en Colombia. Para este proceso, BYD contará con la participación de Hino Motors Manufacturing Colombia en los chasis y de Superpolo/Marcopolo en las carrocerías.

El cronograma contempla que las unidades estén disponibles en 2027.

Con la llegada de los vehículos correspondientes a esta nueva adjudicación, BYD asegura que superará los 2.000 buses eléctricos en operación en Bogotá.

Lara Zhang, directora regional de BYD para América Latina, señaló que el proyecto representa un cambio en la escala de la electromovilidad aplicada al transporte masivo, especialmente por la incorporación de buses biarticulados eléctricos de gran capacidad.

La ejecutiva también destacó que la transición no se limita a los vehículos, sino que involucra infraestructura de recarga, generación de energía, industria nacional y operación.