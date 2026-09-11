Carros Mazda3, CX-5 y más entre 2016 y 2020 pueden tener defecto que aumenta riesgo de choque: SIC

Varios carros Mazda vendidos en Colombia están incluidos en campañas de seguridad por fallas que pueden aumentar el riesgo de un accidente, según advirtió la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que también hace unos días recordó que hay 100.000 autos, de diferentes marcas, que pueden tener airbags Takada dañados.

Los problemas identificados afectan componentes diferentes (como cámaras y bomba de gasolina), y corresponden a grupos específicos de vehículos, entre ellos Mazda3, CX-3, Mazda2, CX-5, CX-9, Mazda6, MX-5 y Mazda BT-50.

¿Qué carros Mazda pueden tener problemas con la cámara de reversa?

Una de las campañas está dirigida a Mazda CX-3 modelos 2017 a 2020 y Mazda3 modelos 2016 a 2020.

Según la SIC, en estos vehículos puede presentarse una falla en la cámara de reversa que provoca que la imagen mostrada en la pantalla se vea distorsionada o parpadee. Esto puede dificultar la visión de la zona posterior del vehículo y aumentar el riesgo de una colisión.



Para solucionar el problema, se debe realizar una inspección del cableado y, cuando corresponda, reemplazar la cámara de reversa. La intervención está contemplada dentro de la campaña de seguridad.

Campaña de seguridad SIC Mazda3 y CX-3

¿Qué Mazda pueden tener una falla en la bomba de combustible?

El problema de la bomba de combustible corresponde a otro grupo de vehículos, pero es precisamente el conformado por Mazda2, CX-5, CX-9, Mazda6 y MX-5.

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Los vehículos involucrados son:



Mazda2: modelos 2019 a 2021.

Mazda CX-5: modelo 2019.

Mazda CX-9: modelo 2019.

Mazda6: modelo 2019.

Mazda MX-5: modelo 2019.

En estos carros, el impulsor de la bomba de combustible de baja presión puede presentar una falla que provoque que el motor no arranque o que se apague mientras el vehículo está en movimiento.

“Se ha identificado en estos modelos que el impulsor de la bomba de combustible de baja presión puede fallar. La falla de la bomba puede resultar en que el motor no pueda arrancar o que el vehículo se apague mientras se está conduciendo, incrementando el riesgo de un accidente”, advierte la SIC.

Por esta razón, la falla puede representar un riesgo para los ocupantes y otros usuarios de la vía. La solución contempla el reemplazo gratuito de la bomba de combustible de baja presión. La campaña está identificada con la referencia CES6321.

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¿Qué problema tiene la Mazda BT-50?

La Mazda BT-50 modelo 2004 a 2015 aparece en otra campaña de seguridad relacionada con el airbag del conductor.

En este caso, el inflador del airbag podría romperse durante la activación y expulsar fragmentos metálicos hacia los ocupantes. La falla puede provocar lesiones graves en caso de que el sistema tenga que desplegarse.

Por tratarse de un elemento de seguridad, los propietarios de los vehículos incluidos deben acudir a un concesionario o taller autorizado para realizar la intervención correspondiente.

¿Qué deben hacer los propietarios de estos Mazda?

Las campañas contemplan inspecciones y reparaciones sin costo para los vehículos involucrados. Los propietarios deben acudir a la red autorizada de Mazda en Colombia para verificar si su automóvil está incluido y realizar el procedimiento correspondiente.

“Verifica tu vehículo en un concesionario o taller autorizado MAZDA en Colombia y consulta las campañas de seguridad vigentes”, concluyó la SIC.