Capturan a alias 'Zafiro' por secuestro y agresión a joven de 22 años en Bogotá

La investigación, adelantada por el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (Gaula), permitió identificar a dos mujeres y un hombre que estarían relacionados con los hechos ocurridos el pasado 13 de enero de 2026.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, la víctima se encontraba trabajando en un salón de belleza ubicado en el sector de El Ensueño cuando fue abordada por varias personas. Los presuntos responsables la habrían intimidado con un arma de fuego y obligado a subir a un taxi.

La joven permaneció retenida dentro del vehículo durante aproximadamente 20 minutos. Según las autoridades, durante ese recorrido fue golpeada en varias oportunidades en el rostro y la cabeza y sufrió una lesión con arma cortopunzante en una de sus piernas. Posteriormente, los presuntos responsables habrían abandonado a la víctima y escapado del lugar.

La investigación se extendió durante ocho meses. En ese periodo, los investigadores analizaron videos de cámaras de seguridad, realizaron reconocimientos mediante álbumes fotográficos e inspecciones judiciales, elementos que, según la Policía, permitieron recopilar material probatorio para solicitar las órdenes de captura.



Los operativos se realizaron en las localidades de Ciudad Bolívar, Los Mártires y Puente Aranda, donde fueron detenidos los tres señalados. Entre los capturados está alias Zafiro, una mujer a quien las autoridades señalan de haber planeado y ejecutado el secuestro. Su yerno, alias Harold, sería quien conducía el taxi utilizado para trasladar a la víctima.

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Por su parte, alias Luisa, hija de Zafiro, es señalada de haber golpeado y lesionado a la joven y de participar en el hurto, presuntamente en complicidad con su madre.

Según la investigación, el móvil del hecho estaría relacionado con una presunta venganza sentimental, debido a una relación que la víctima habría sostenido con la actual pareja de alias Zafiro. La Policía indicó, además, que uno de los capturados registra anotaciones por tráfico de estupefacientes.

Los tres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto y lesiones personales.

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La víctima tuvo una incapacidad médica de 10 días debido a las lesiones sufridas. Posteriormente, durante las audiencias, un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en la cárcel.

