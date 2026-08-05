Metro de Medellín llega al mercado de valores con emisión de bonos 

Un paso importante cumplió el Metro de Medellín, al hacer historia en el transporte masivo en Colombia con su primera emisión local de bonos sostenibles a través de la Bolsa de Valores de Colombia -bvc, hasta por $330.000 millones, con una sobreadjudicación de $30.000 y un bid to cover de 1,62 veces el monto ofertado, en la cual las personas naturales y jurídicas pudieron invertir.

El sistema masivo aseguró que esta operación le permite al Metro diversificar sus fuentes de financiación y fortalecer su sostenibilidad financiera.

Los recursos obtenidos con la emisión de estos bonos sostenibles se destinarán a proyectos que consolidan su visión de futuro como es la adquisición y ensamblaje local de 13 trenes eléctricos nuevos, que ampliarán la capacidad y mejorarán el servicio para sus usuarios.

La modernización de los computadores de control de todos los trenes, lo que fortalecerá la mantenibilidad, la seguridad, y la eficiencia del servicio.



“Este paso histórico refleja la confianza que inspira el Metro de Medellín y nuestro compromiso con la sostenibilidad, la innovación y el sentido de lo público. Con esta emisión, consolidamos nuestra visión de futuro y seguimos construyendo una movilidad más limpia y equitativa para la ciudad - región”, afirmó Tomás Andrés Elejalde Escobar, Gerente General del Metro de Medellín.

Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, aseguró: “Celebramos este importante hito del Metro de Medellín, al colocar su Primer Lote de su Emisión de Bonos de Deuda Pública Interna Sostenibles, que refleja la confianza en el mercado de capitales colombiano como una fuente de financiación de largo plazo para proyectos estratégicos.

Cuando el ahorro de los inversionistas se convierte en infraestructura que mejora la movilidad y la calidad de vida de las personas, el mercado de capitales cumple una de sus funciones más importantes: contribuir al desarrollo sostenible del país”.

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Los bonos contaron con la máxima calificación crediticia AAA (col) otorgada por Fitch Ratings, lo que refleja la solidez y la confianza del mercado en la Empresa. Además, la emisión recibió una Second Party Opinion (SPO) por parte de S&P Global Ratings, que evalúa la alineación de los bonos con los más altos estándares internacionales de sostenibilidad.

Esto significa que los recursos estarán destinados exclusivamente a proyectos de impacto positivo en dimensiones sociales y ambientales, reafirmando el compromiso del Metro con la movilidad limpia, la equidad y el bienestar de la ciudad-región.

Los bonos fueron ofrecidos en tres subseries, IPC de 10 años, IPC de 14 años y UVR de 30 años. Itaú Sociedad Comisionista de Bolsa y Davivienda Corredores actuaron como agentes colocadores.

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Es importante aclarar que, al emitir bonos, la empresa emisora, en este caso el Metro de Medellín, no cambia de dueños, a diferencia de las acciones, que son un título de propiedad.