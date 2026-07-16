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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Por daño en la catenaria, seis estaciones del metro de Medellín están fuera de servicio

Por daño en la catenaria, seis estaciones del metro de Medellín están fuera de servicio

Un grupo de ingenieros, técnicos, conductores de vehículos, maniobristas ferroviarios y auxiliares eléctricos, están evaluando la novedad.

Metro de Medellín.jpg
Metro de Medellín //
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de jul, 2026

Por una falla técnica en la catenaria en la mañana de este jueves, seis estaciones del Metro de Medellín se encuentran fuera de servicio. Personal del sistema masivo de transporte atiende la situación.

Total afectación se tiene a esta hora en el sur del Valle de Aburrá, luego de confirmarse un daño técnico en la catenaria, que es el equipo que le da energía a los trenes para movilizarse en los rieles de la línea A en las estaciones ubicadas en el sur de Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas.

Por tal motivo, a esta hora la línea A del Metro opera entre las estaciones Poblado y Niquía. Con el fin de facilitar la movilidad de las personas ubicadas al sur del área metropolitana, se activó el plan de continuidad con el Área Metropolitana que permite a los buses llegar a las estaciones afectadas.

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Un grupo de ingenieros, técnicos, tecnólogos, conductores de vehículos, maniobristas ferroviarios y auxiliares eléctricos del Metro de Medellín, están evaluando la novedad para estimar el tiempo de atención y restablecimiento del servicio.

La Empresa agradece el apoyo de los transportadores y las autoridades en esta situación.

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