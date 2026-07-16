Inician mantenimientos del Metrocable en Medellín: línea J suspende servicio por una semana

Desde este jueves el mantenimiento preventivo de los metrocables del Metro de Medellín, por lo que habrá suspensión total del servicio, inicialmente, de la línea J del sistema de transporte, es decir, la que cubre el trayecto San Javier - La Aurora.

¿Hasta cuándo estará suspendida la línea J del metrocable?

La empresa informó que la interrupción del servicio en el Metrocable línea J se extenderá desde este jueves 16 de julio hasta el miércoles 22 de julio, periodo durante el cual se ejecutarán trabajos de mantenimiento anual para garantizar la seguridad y confiabilidad de la infraestructura, como indicó Pedro Buitrago, jefe de Cables Aéreos del Metro de Medellín.

"Para hacer intervenciones en grandes componentes como los motores, los reductores, el cable portador tractor o las volantes requieren la gestión de recursos, repuestos y personalizado que viene del exterior", señaló el funcionario del Metro de Medellín.

Mantenimiento metro cable en Medellín. Foto: Metro de Medellín.

Estos mantenimientos buscan conservar en óptimas condiciones los sistemas electromecánicos y operativos de los metrocables, reduciendo el riesgo de fallas, para asegurar un servicio seguro para los usuarios.



Rutas alternas por suspensión de línea J de metrocable

Mientras permanezca suspendido el Metrocable línea J, que reanudará operaciones el 23 de julio, los pasajeros podrán movilizarse mediante rutas integradas de transporte habilitadas para cubrir la conexión entre San Javier y La Aurora. La recomendación es planear los desplazamientos con anticipación debido a los posibles incrementos en los tiempos de viaje.

Entre las alternativas disponibles están las rutas de Conducciones Palenque Robledal. La 250i La Huerta - Moravia tendrá integración en la estación Universidad, mientras que la 250i Pajarito - Aurora se integrará con la estación Floresta.

También estarán habilitados los servicios de La ruta 255-5i Parque de San Cristóbal y la 255-6i Nuevo Occidente, que tendrán como punto de integración la estación Estadio, facilitando la conexión de los usuarios afectados por la suspensión del Metrocable.

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Estos procesos de mantenimiento se trasladarán, posteriormente, a las líneas H, M, K, P y L del Metrocable.