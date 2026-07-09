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En 30 % avanza el ensamblaje de nuevos trenes para el metro de Medellín

En total se incorporarán 13 nuevos trenes, lo que incrementará la capacidad del Metro en aproximadamente un 20 %.

Metro de Medellín
Ensamblaje trenes Metro de Medellín.
Foto: Metro de Medellín.
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 9 de jul, 2026

El ensamblaje de los 13 trenes nuevos que tendrá el Metro de Medellín avanza en un 30 % y se espera que con los nuevos vagones se aumente la capacidad actual del sistema masivo de transporte hasta en un 20 %.

La ampliación del Metro de Medellín alcanza un 30 % de ejecución y con la llegada de 13 trenes nuevos, es decir, 39 vagones, el sistema de transporte público de la capital de Antioquia espera mejorar la calidad del servicio.

Con el ensamblaje de los nuevos trenes, la compañía paisa tendrá una capacidad aumentada para el sistema cercana a un 20 %. Esto permitirá reducir los intervalos de espera entre estaciones, de 3:00 a 2:20 minutos.

"El proyecto asciende aproximadamente a 515.000 millones de pesos y esperamos que este año 2026 y el próximo año 2027 avanzar fuertemente en este proceso para en el segundo semestre del año 2027 empezar a operar estos trenes nuevos", detalló el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde Escobar.

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De manera paralela, en Huehuetoca, México, avanza la construcción de un tren prototipo, el primero de la flota. Esta unidad llegará próximamente al país para continuar su armado en los talleres del Metro en el municipio de Bello.

El Metro de Medellín informó que este tren será sometido a pruebas técnicas y ajustes, antes de iniciar el ensamblaje local en serie de los otros 12 trenes, reduciendo riesgos en la producción de toda la flota.

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