Medellín construirá primera estación subterránea en Colombia: será del Metro de la 80

En Medellín inició la construcción de la primera estación subterránea de un sistema férreo en Colombia. La estación San Germán del Metro de la 80 buscará aliviar la movilidad en el Occidente de la capital de Antioquia

En Medellín se marcó un nuevo hito con el inicio de las obras de la estación San Germán, la primera estación subterránea de un sistema férreo en Colombia. El anuncio fue realizado por el alcalde Federico Gutiérrez durante una jornada de seguimiento a los avances del proyecto Metro de la 80 que avanza en un 52 %.

La estación estará ubicada en el Occidente de la capital de Antioquia y contará con un tramo soterrado de aproximadamente 500 metros, donde se construirán las vías férreas y el edificio principal, que permitirá mejorar la movilidad en el sector al evitar interferencias con el cruce semafórico entre la Avenida 80 y la calle 65.

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El mandatario recordó que el Metro de la 80 contempla una inversión de 3,5 billones de pesos, financiada en un 70 % por el Gobierno nacional y en un 30 % por el Distrito. Además, mencionó que se han adquirido 1205 predios equivalentes al 83 %, pero que aún faltan 101 predios más.



“ Y es la única estación subterránea de todos los sistemas de transporte en Colombia. Por aquí va a pasar el tranvía por debajo con grandes locales también comerciales, con una gran estación…()...¿Qué es importante decir?”, afirmó.

Gutiérrez destacó también el impacto ambiental del proyecto, al señalar que permitirá evitar la emisión de aproximadamente 131.000 toneladas de dióxido de carbono, gracias al uso de un sistema de transporte energéticamente eficiente.

Las obras de la estación San Germán se desarrollarán por etapas y se estima que concluyan durante el primer trimestre de 2028, mientras que se espera que para el segundo semestre del año se hagan las primeras pruebas y en el 2029 entre en operación.