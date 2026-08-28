Más de 100 desplazados deja incursión de disidencias de Calarcá en fincas de Santa Rosa de Osos

Reciente incursión de las disidencias de Calarcá en fincas de Santa Rosa de Osos produjo el desplazamiento de más de un centenar de personas de la zona, en su mayoría trabajadores agrícolas que huyeron hacia Carolina del Principe. Como responsables de quemas de casas han señalado a alias ‘Pimpón’ y ‘La Mona’.

La quema de dos campamentos agrícolas en la vereda Guanacas del municipio de Santa Rosa de Osos por parte de las disidencias de alias ‘Calarcá’ ha generado temor en la región y el reporte de un nuevo desplazamiento masivo en Antioquia por temor a nuevos hechos terroristas.

Así lo confirmó Carlos Roldán, personero de esta población del Norte de Antioquia, quien detalló que un grupo de al menos 140 personas, en su mayoría trabajadores de cultivos de tomate y aguacate, salieron de la zona hacia Carolina del Principe.

Tanto allí como en Santa Rosa de Osos avanzan las labores del Ministerio Público para identificar a las víctimas y establecer las rutas de acompañamiento.



"Estaremos disponiendo todo lo necesario para recibir las declaraciones, para ser incluidas en el registro único de víctimas y atender esta situación de manera integral. Sin embargo, pues, la tranquilidad que el Ejército está haciendo presencia y que toda la institucionalidad está abocada a superar esta situación y a brindar nuevamente la seguridad y las garantías que requiere la comunidad", declaró el eprsonero.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, confirmó que lo ocurrido responde a retaliaciones del grupo armado por el no pago de extorsiones, hechos tras los que estarían dos delincuentes identificados como alias ‘Pimpón’ y ‘La Mona’. La fuerza pública tiene contacto con habitantes y comerciantes afectados por lo ocurrido.

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"Se está llevando a cabo una reunión en la 7º división. El comandante, el señor general Arias, con los empresarios de este sector. Ya ejército entró a la zona y aspiramos que en los próximos 10 días se haga un barrido total a ese sector, ver si logramos ubicar esos bandidos", indicó el funcionario.

Ferney de Jesús Roldán Rivera, alias ‘Pimpón’ o ‘Fercho’, es señalado por las autoridades como uno de los cabecillas del frente 36 de las disidencias y por quien está vigente una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita su captura.

Según las autoridades, Pimpón estaría involucrado en extorsiones, homicidios selectivos, secuestros y acciones de inteligencia contra la fuerza pública; además, se le atribuyen labores de control sobre comunidades, incluida la organización de reuniones y procesos de carnetización en zonas rurales de municipios como Campamento y Angostura.