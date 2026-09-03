Hallan sin vida a pareja de adultos mayores en La Unión, Antioquia: estaban atados de manos

Consternación ha generado en Antioquia el crimen que se registró en las últimas horas de dos adultos mayores en su vivienda, ubicada en la vereda San Miguel Santa Cruz, del municipio de La Unión. Las víctimas, identificadas como Pedro Nel Quintero García, de 75 años y Rosalvira Quintero, de 76, habrían sido atacadas con armas cortopunzantes.

Los organismos de seguridad y rescate trabajaban hasta la noche de este miércoles para llegar al lugar, realizar la inspección de la escena y realizar el levantamiento de los cuerpos al interior de la vivienda, ubicada a 20 minutos del casco urbano.

La información preliminar señala que este hombre pensionado, propietario del inmueble, y su empleada doméstica estaban atados en sus manos y cuello con un cable.

Una de las principales hipótesis es que el doble homicidio estaría relacionado con un posible hurto. El general Henry Bello, comandante de la Región 6 de Policía, se refirió a esta línea investigativa.



"Lo que hemos podido establecer es que una de las víctimas había cobrado un subsidio en más de 3000000 de pesos, y estamos estableciendo si las circunstancias del tiempo y modo de lugar se obedece al delito de hurto calificado y agravado. Lo más importante es que el sector y la vivienda cuenta con circuito cerrado de televisión, lo que nos va a permitir la plena individualización de los victimarios y la plena identificación de estas personas que fueron víctima de homicidio con arma cortopunzante", dijo.

A través de un comunicado, la alcaldesa de La Unión, Carmen Judith Valencia, lamentó el crimen y solicitó a las autoridades competentes acelerar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes fueron los responsables.

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La Administración Municipal descartó que se tratara de una incursión armada de un grupo ilegal y reiteró que el caso corresponde a un ataque con arma cortopunzante.

La Alcaldía pidió a quienes tengan información para la investigación entregarla oportunamente a las autoridades y destacó que la colaboración ciudadana será clave para esclarecer el doble homicidio.