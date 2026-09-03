La unidad móvil de Sonría le cambió la sonrisa a más de 200 niños en Girardot

El equipo de la brigada de Sonría trasladó su unidad móvil hasta la Fundación Condominio Campestre en El Peñón, en Girardot, para adelantar una jornada de atención odontológica comunitaria. A pesar del recorrido y las condiciones del clima, los especialistas realizaron diagnósticos, intervenciones clínicas y aplicación de flúor para más de 200 niños, para muchos de los cuales este fue su primer contacto con un odontólogo. Con estas móviles, Sonría busca romper barreras de acceso y promover la prevención desde la infancia en comunidades donde este tipo de atención no llega fácilmente.

Esta iniciativa refleja el compromiso de una red que cuenta con más de 350 especialistas altamente capacitados y tecnología de punta distribuidos en 64 clínicas a nivel nacional, garantizando una amplia cobertura en las distintas regiones de Colombia. "Cuando las cosas se hacen con amor todo sale bien", destacaron los voceros de la jornada al balancear el impacto positivo de la visita, reafirmando el propósito de seguir transformando vidas a través de la salud bucal.