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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Hallan muerto a ciudadano sirio de 40 años en un apartamento de renta corta en Medellín

Hallan muerto a ciudadano sirio de 40 años en un apartamento de renta corta en Medellín

El extranjero fue encontrado sin vida por los empleados del lugar, sobre la cama, sin signos vitales. La Policía investiga las causas de su muerte.

Policía CTI Medicina legal
Foto: referencia, AFP
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 6 de sept, 2026

Un ciudadano sirio de 40 años fue encontrado muerto dentro de un apartamento de alquiler turístico en el barrio El Poblado, en Medellín. La Policía investiga las circunstancias de su fallecimiento, cuya causa y manera aún están por determinar.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre fue identificado como Fadi Al Refai, de nacionalidad siria, quien se encontraba hospedado en un inmueble ubicado en la carrera 32 con 1B Sur, en el sector de El Poblado.

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Según las labores investigativas adelantadas por la Policía, el extranjero había ingresado al apartamento el primero de septiembre y, desde ese momento, no había sido visto nuevamente por el personal del edificio.

Escena del crimen
Foto: referencia, AFP

El hallazgo se produjo cuando llegó el momento de entregar el inmueble y los empleados intentaron comunicarse con el huésped. Ante la falta de respuesta, ingresaron al apartamento y lo encontraron acostado sobre la cama, sin signos vitales.

Personal médico del 123 acudió al lugar para verificar su estado, pero no certificó la muerte, por lo que se dio aviso a la Policía Nacional y a las demás autoridades competentes.

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En el sitio se realizó la inspección técnica al cadáver, además de labores de fotografía, búsqueda y recuperación de elementos materiales probatorios y evidencia física, y un bosquejo de la escena.

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Por ahora, las autoridades de la capital antioqueña no han establecido si se trató de una muerte natural, accidental o si existe alguna otra circunstancia asociada al fallecimiento. La causa de muerte y la manera en que ocurrió permanecen pendientes de establecer mediante las investigaciones correspondientes.

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