Capturados dos presuntos responsables de hurto a mano armada en barrio El Poblado de Medellín

La Alcaldía de Medellín, en articulación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, registró la captura de dos personas señaladas de participar en un caso de hurto calificado y agravado ocurrido en un establecimiento comercial de El Poblado, en el suroriente de la ciudad.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, señaló que las víctimas son tres ciudadanos quienes manifestaron que habían sido intimidados por un hombre y una mujer, con un arma de fuego, para robarles tres teléfonos celulares y un bolso.

"Los capturados de nacionalidad venezolana fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto calificado y agravado, y por el porte de armas de fuego. En Medellín seguimos fortaleciendo las capacidades operativas las capacidades tecnológicas para que estos delincuentes tengan cada vez menos oportunidades de escapar", expuso.

Gracias a la ubicación por geolocalización suministrada por uno de los dispositivos móviles y a la oportuna reacción, los uniformados ubicaron a un hombre y una mujer que coincidían con las características entregadas por las víctimas.



"Gracias a la denuncia oportuna, 2 delincuentes más capturados. Se les inmovilizó la motocicleta, y lo más importante, se recuperaron los elementos de los ciudadanos que habían sido víctimas de hurto. El agradecimiento a todos los ciudadanos que nos permitió vigilar y seguir a estos delincuentes para que fueran capturados", destacó el Brigadier General Henry Yesid Bello Cubides, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Durante el procedimiento de registro, las patrullas hallaron en poder de los capturados los tres teléfonos celulares, un bolso negro y un arma de fuego tipo pistola, elementos que fueron incautados y recuperados.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los presuntos delitos de hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, mientras que los elementos recuperados fueron entregados conforme al procedimiento legal.