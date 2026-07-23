Capturan en Medellín a 3 extranjeros con circular roja de Interpol solicitados en tres países

La articulación entre la Fuerza Pública, la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia y la sede permanente de Interpol, permitió la captura de tres ciudadanos extranjeros con notificación roja que eran requeridos por la justicia de Estados Unidos, Panamá y Países Bajos.

El primer caso corresponde a Brian Gardea, un ciudadano mexicano de 31 años capturado en el aeropuerto José María Córdova. Es requerido por Estados Unidos por delitos de lavado de activos y por defraudar en más de un millón de dólares al sistema financiero público de ayudas durante la pandemia de COVID-19, utilizando empresas ficticias y documentación fraudulenta.

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El segundo caso es el de José Manuel Rodríguez, de 50 años y nacionalidad curazoleña, quien fue detenido con el apoyo de Migración Colombia y es solicitado por los Países Bajos por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.



El tercer implicado es Ismael Abdiel, de 35 años y nacionalidad panameña, señalado por las autoridades de su país como uno de los principales cabecillas de una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional.

"En el 2025, el incremento fue drástico, 35 capturas. Pero el incremento es aún mayor en el 2026, solamente en medio año, ya casi que estamos alcanzando lo del año pasado, 30 capturas en total, de criminales transnacionales que tenían circular roja y que ya fueron, entonces, puestos a disposición de la Fiscalía para que fueran enviados a los países que los requerían para que pagaran allá ante la justicia", declaró el secretario de seguridad, Manuel Villa.

Con estos procedimientos, la ciudad alcanza 30 capturas de este tipo en lo que va del año y 76 en la actual administración, lo que representa un aumento del 480 % frente a periodos anteriores.