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Megaoperativo de Interpol: 5.800 capturados por fraude en más de 90 países, incluida Colombia

Durante el operativo se identificó a más de 142.000 víctimas en todo el mundo, se analizaron 152.808 casos, se resolvieron 23.715 investigaciones, se bloquearon 31.014 cuentas bancarias y se identificó a 15.606 sospechosos.

Interpol
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Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 9 de jul, 2026

Una operación internacional coordinada por Interpol y en la que participaron las fuerzas de seguridad de 97 países y territorios, se ha saldado con la detención de 5.811 personas y el bloqueo de 293 millones de dólares (unos 250 millones de euros) en activos ilícitos procedentes de estafas y blanqueo de capitales, informó este jueves la organización policial.

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La operación, desarrollada entre el 15 de enero y el 30 de abril, estuvo dirigida contra las llamadas estafas de ingeniería social, como los fraudes mediante suplantación de identidad, falsas inversiones, romances en línea, extorsión sexual o del correo electrónico empresarial, precisó Interpol en un comunicado.

Durante el operativo se identificó a más de 142.000 víctimas en todo el mundo, se analizaron 152.808 casos, se resolvieron 23.715 investigaciones, se bloquearon 31.014 cuentas bancarias y se identificó a 15.606 sospechosos.

Sede de Interpol en Medellín.jpg
Alcaldía de Medellín

Entre los casos destacados figura el desmantelamiento en Esuatini (Brasil) de una red dedicada al juego ilegal, el blanqueo de capitales y las estafas por suplantación, con 82 detenidos. Los delincuentes utilizaban una falsa comisaría de la Policía Federal, con uniformes y equipamiento simulados, para convencer a las víctimas de transferir dinero bajo el pretexto de proteger sus fondos.

En Tailandia la Policía desarticuló una red que blanqueaba el dinero obtenido mediante estafas románticas a través de criptomonedas. Uno de los sospechosos, de 20 años, gestionó más de 122,5 millones de dólares en apenas diez meses.

Asimismo, las autoridades de Singapur y Omán lograron bloquear una transferencia fraudulenta de 6,6 millones de dólares vinculada a una estafa de suplantación de correo electrónico empresarial, mientras que en Palaos fueron deportadas 22 personas relacionadas con dos centros de estafas que operaban desde hoteles.

"Las estafas de ingeniería social siguen representando una amenaza significativa y ningún país puede hacerles frente por sí solo", afirmó el director del Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción de Interpol, Tomonobu Kaya, quien defendió en un comunicado una respuesta internacional coordinada contra las redes de delincuencia financiera.

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Entre los países participantes en la operación figuró España, así como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Paraguay y Uruguay en América Latina.

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