Capturaron en un gimnasio de Medellín a canadiense buscado por Interpol por tráfico de armas y droga

En un gimnasio de una exclusiva zona del sur de Medellín, autoridades capturaron en un operativo internacional a Arif Jhuman, un canadiense buscado con circular roja de Interpol por los delitos de tráfico de drogas y armas.

¿Quién es el extranjero capturado en un gimnasio de Medellín?

La captura se produjo, puntualmente, en un gimnasio ubicado en la comuna El Poblado de la capital antioqueña, hasta donde llegaron efectivos de diferentes autoridades nacionales e internacionales. El capturado es señalado por la justicia norteamericana, junto a otras cuatro personas, de traficar más de 100 armas de fuego desde el estado de Florida a Canadá entre 2023 y 2024.

Canadiense capturado en Medellín. Foto: suministrada.

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