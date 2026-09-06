Defensores de DD. HH. piden intervención integral en El Bagre por disputa de grupos armados

Aunque la Gobernación de Antioquia confirmó que actualmente no hay desplazamientos activos reportados en esa localidad, sigue la preocupación por el municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca del departamento, luego de que en las últimas horas la Defensoría del Pueblo emitiera una alerta temprana por el uso de drones cargados de explosivos, ocasionando por lo menos 14 desplazamientos forzados este año, confinamientos y zozobra en la población.

De acuerdo con la entidad, la confrontación entre el Clan del Golfo y el frente cuarto del Bloque Magdalena medio del autodenominado EMBF mantiene factores de amenaza para la población civil y podría traducirse en hechos de violencia, restricciones a la movilidad y nuevas afectaciones humanitarias.

Desplazamientos referencia Foto de referencia: Blu Radio

Carlos Zapata, director del IPC, explicó el interés de estas estructuras por corregimientos como Puerto López y Puerto Claver.

"Hay una disputa en este momento por la cabecera municipal de Puerto López, porque Puerto López es un importante centro poblado, son cerca de 8000 habitantes los que puede tener este corregimiento, y es básicamente el ingreso a la zona de Guamocó, y también el ingreso a la serranía de Avive, que, básicamente, aquí lo que tenemos es una intensa actividad minera, cada vez desplazando más a la producción de coca", expuso el experto.



La alerta se conoce después de los hechos registrados meses atrás en la zona rural limítrofe entre El Bagre y Zaragoza, donde enfrentamientos entre grupos armados provocaron el desplazamiento de al menos 355 personas hacia el corregimiento de Puerto López, en El Bagre. Entre los afectados había habitantes de la vereda Las Nubes y de sectores rurales de Zaragoza, como Villa Severa, Citeaguanta y Villa Amará. Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos, pidió a las autoridades que con urgencia atiendan las recomendaciones del Ministerio Público.

Cortesía: Gobernación de Antioquia

"La disputa territorial entre el denominado Clan del Golfo y las disidencias, que han generado no solamente afectaciones y crisis humanitaria entre la población, varios fenómenos de desplazamiento forzado masivo en ese territorio. Y, además de esto, la utilización de drones que dejan claro el nivel y la complejidad de estos enfrentamientos", indicó.

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De momento, las autoridades mantienen la atención sobre esta zona del Bajo Cauca, considerada estratégica por la presencia de economías ilegales y la disputa de los grupos armados por el control territorial y de las rentas ilícitas.

Ante este escenario, la Defensoría formuló 14 recomendaciones dirigidas a las autoridades locales, departamentales y nacionales, con el propósito de que actúen de manera articulada y urgente, adoptar medidas efectivas de prevención y fortalezcan la protección de las comunidades.

