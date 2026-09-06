Alcaldesa de Bello recibió amenazas de muerte tras rescate de dos perros maltratados

La alcaldesa de Bello, Lorena González, denunció haber recibido amenazas de muerte a través de la red social Instagram, aparentemente relacionadas con el caso de presunto maltrato animal que investiga la Alcaldía y que terminó con el rescate de dos perros. La mandataria se refirió a las intimidaciones mientras avanza el proceso contra el ciudadano señalado.

El caso se conoció luego de que circularan en redes sociales videos en los que se observa a un hombre pateando a dos perros en un parque residencial. A estas imágenes se sumaron testimonios de vecinos, quienes aseguraron haber escuchado de manera constante llantos provenientes del interior de la vivienda.

Tras el rescate de dos perros que estaban siendo maltratados en Bello, Lorena González, alcaldesa de esa localidad, denunció amenazas de muerte que presuntamente guardan relación con este caso. pic.twitter.com/shXyIfRfrz — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 6, 2026

"Bellanitas, la convivencia se construye todos los días, es completamente innecesario llegar a estos extremos. Hemos puesto a la autoridad competente en conocimiento de esta amenaza para que actúe como corresponde", indicó.

Tras conocerse las denuncias, la Alcaldía de Bello activó un protocolo de atención. Durante la noche del 31 de agosto, efectivos de la Policía realizaron una primera visita al lugar y, en la mañana del 1 de septiembre, un equipo médico-veterinario de la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural llegó al parque residencial Paisajes, acompañado por Policía Ambiental y la Inspección de Medio Ambiente.



Los profesionales realizaron una valoración clínica a los animales y determinaron que se trata de un pitbull de cinco años y un cachorro husky de siete meses. Ambos fueron rescatados y permanecen bajo custodia institucional. Según la revisión veterinaria, los dos caninos se encuentran clínicamente estables.

Además, la Alcaldía determinó citar al ciudadano señalado para que responda por su conducta en una audiencia, en el marco de la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, que establece medidas para la protección de los animales y frente a hechos de maltrato.

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La administración municipal pidió a la ciudadanía reportar oportunamente cualquier situación que pueda poner en riesgo a animales de compañía. Para estos casos está habilitada la línea de WhatsApp de Fauna Doméstica: 311 784 9817.