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Alerta por incendios forestales en Medellín: alcalde dice que tras ellos "hay mano criminal"

Ya van más de 50 durante el último mes. Según denunció Federico Gutiérrez tras estas conflagraciones incluso ya ha habido capturas en flagrancia y hallazgos de de material combustible en las zonas de las emergencias.

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Foto cortesía: Alcaldía de Medellín
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 6 de sept, 2026

En medio del fenómeno de El Niño, las autoridades de gestión del riesgo en Medellín luchan contra amenazas tan complejas como las altas temperaturas y la escasez de lluvias, a lo que se suman los incendios forestales, muchos de ellos provocados.

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Según el Dagrd, en el último mes los bomberos en la capital antioqueña atendieron 53 emergencias de este, tras las cuales habría manos criminales. Así lo advirtió el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, quien recordó que por este tipo de conductas ya está siendo judicializado un hombre y se han encontrado elementos combustibles como galones de gasolina en zonas afectadas.

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Sobre el procesado se conoce que los hechos ocurrieron a mediados de agosto en la vía Las Palmas donde el sujeto fue individualizado a través de cámaras de seguridad iniciando una conflagración en zona boscosa y luego intentando abandonar el lugar.

Incendios forestales en Medellín.
Incendios forestales en Medellín.
Foto: captura de pantalla videos suministrados.

"Hay indicios claros de que habría mano criminal en los otros incendios de los últimos días. Pero eso no es un juego, es un delito. Se pone en riesgo la la vida de nuestra gente, se pone en riesgo la vida también de nuestros bomberos que van a atender esas emergencias. Pero también hay que decirlo, atentan contra el medio ambiente", aseguró.

El mandatario recordó que tras los incendios hay una problemática que se suma a las afectaciones al medioambiente y tiene que ver con la necesidad de utilizar agua potable para controlar este tipo de incidentes.

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En promedio durante los últimos años se ha estimado que los bomberos en la capital antioqueña requieren hasta 11.000 litros del líquido para estas acciones, un recurso mucho más preciado que de costumbre durante la influencia del fenómeno de El Niño.

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A raíz de estas situaciones la administración distrital indicó que avanzan en la gestión para usar aguas subterráneas en el control de incendios y el riego de jardínes y zonas verdes públicas para así aportar a la disminución de consumos de agua.

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