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Cayó en Medellín neerlandés buscado por Interpol por red de cocaína desde Colombia hacia Europa

Eldrich Boedhoe, condenado a 12 años en Países Bajos, llevaba desde 2015 en Colombia y habría coordinado envíos de cocaína a Francia, España y su país.

Exntrajero capturado en Medellín
Interpol
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 6 de sept, 2026

Un ciudadano neerlandés, señalado de ser uno de los principales articuladores de una red transnacional dedicada al tráfico de cocaína hacia Europa, fue retenido en Medellín por la Policía Nacional, en una operación coordinada con autoridades de Francia y Estados Unidos.

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Se trata de Eldrich Boedhoe, quien era requerido mediante Notificación Roja de Interpol y tiene una condena en firme de 12 años de prisión impuesta por una corte de Países Bajos por el delito de tráfico de drogas.

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De acuerdo con las investigaciones, Boedhoe habría tenido un papel central en una organización encargada de acopiar y enviar cargamentos de clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia Francia, España y Países Bajos. La estructura utilizaba correos humanos en vuelos comerciales para transportar la droga, que era ocultada en equipajes modificados con dobles fondos con el propósito de evadir los controles en los aeropuertos.

Las autoridades establecieron además que el ciudadano extranjero se radicó en Colombia desde 2015. Según la información recopilada durante las labores de inteligencia, su permanencia en el país habría tenido como objetivo establecer alianzas con organizaciones narcotraficantes locales y coordinar la logística para sacar los cargamentos hacia Europa.

La operación fue desarrollada por la Policía Nacional, en coordinación con la agencia SSI de Francia y el Servicio de Marshals de Estados Unidos, como parte de los mecanismos de cooperación judicial internacional.

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Tras su retención en Medellín, Boedhoe quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan los trámites administrativos y judiciales necesarios para su entrega a las autoridades de Países Bajos.

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