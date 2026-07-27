Pruebas Saber 11 del Icfes: esta es la fecha en la que saldrán los resultados

Luego de las pruebas Saber 11 del Icfes realizadas el pasado domingo 26 de julio, los estudiantes que cursan el grado 11, tanto de colegios públicos como privados del país, están atentos al dato que podría abrirles las puertas a la educación superior en Colombia: la publicación de los resultados.

Según el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), ya fue dada a conocer la fecha exacta en la que serán publicados los resultados correspondientes al Calendario A. Estos podrán ser consultados desde el próximo 25 de septiembre de 2026 por medio de la plataforma de la entidad.

Para muchos estudiantes, conocer el resultado de la prueba puede ser determinante para sus planes académicos, pues el puntaje obtenido no solo evaluará el desempeño durante la educación media, sino que también es un requisito para acceder a programas de educación superior.

¿Cuándo se publican los resultados de las pruebas del Icfes?

El calendario establecido por el Icfes contempla diferentes fechas según el tipo de evaluación presentada. Estas son las fechas anunciadas:



Pruebas Saber 11 Calendario A: resultados disponibles desde el 25 de septiembre de 2026.

Pruebas PreSaber y Validación del Bachillerato: resultados publicados el 2 de octubre de 2026.

Una vez habilitada la consulta, los estudiantes podrán acceder al reporte individual con información detallada sobre su desempeño en la prueba.

Estudiantes presentando la prueba Icfes. Foto: Icfes / Grok

¿Cómo consultar el puntaje del examen Saber 11?

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Los resultados estarán disponibles para consultar y descargar en el portal web oficial del Icfes. Para revisar la información, los estudiantes deben seguir los siguientes pasos:



Ingresar al sitio web del Icfes.

Acceder a la sección denominada “Resultados”.

Seleccionar la opción correspondiente a la prueba Saber 11.

Digitar el tipo y número de documento utilizado durante la inscripción.

Consultar o descargar el reporte individual de resultados.

El documento entregado por el instituto incluirá el puntaje global, los resultados obtenidos en cada área evaluada y los niveles de desempeño alcanzados.

¿Qué áreas evalúa la prueba Saber 11 del Icfes?

La prueba Saber 11 está diseñada para medir las competencias adquiridas por los estudiantes al culminar la educación media. El examen se dividió en dos sesiones, cada una con una duración de cuatro horas y media.

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Las áreas evaluadas son:



Matemáticas.

Lectura Crítica.

Sociales y Ciudadanas.

Ciencias Naturales.

Además, los estudiantes deben responder cuestionarios relacionados con aspectos socioeconómicos y el clima escolar.

El examen está compuesto por preguntas de selección múltiple con única respuesta. Durante la jornada, cada estudiante recibe un cuadernillo, una hoja de respuestas y una hoja de operaciones para realizar cálculos, la cual debe ser entregada al finalizar, aunque no influye en la calificación.