Puntaje del Icfes 2026: ¿qué resultado se necesita para entrar a la universidad?

Más de 650 mil estudiantes presentaron las pruebas Saber 11, Pre Saber y Validación de Bachillerato Académico del Icfes el pasado domingo 2 de julio de 2026. La jornada, que puso a prueba a los estudiantes en 1.770 puntos, dejó una de las dudas que más preocupa a los jóvenes que sueñan con ingresar a la educación superior: ¿qué puntaje del Icfes se necesita para entrar a la universidad?

Los resultados de las pruebas Saber 11 del calendario A estarán disponibles el próximo 25 de septiembre. Cabe recordar que estos exámenes son uno de los principales requisitos para acceder a programas universitarios en Colombia y permiten medir las competencias de los estudiantes.

El puntaje global del Icfes se calcula sobre 500 puntos y reúne los resultados obtenidos en Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés. Aunque no existe una cifra única que garantice el ingreso a todas las universidades, el resultado obtenido puede influir en las posibilidades de admisión según la institución y la carrera elegida.

¿Qué puntaje del Icfes se necesita para entrar a la universidad?

El resultado del examen Saber 11 se compone de un puntaje global y calificaciones individuales de cada área evaluada. Según la clasificación general, los resultados pueden interpretarse de la siguiente manera:



Puntaje promedio: entre 221 y 320 puntos.

Puntaje alto: entre 321 y 350 puntos.

Puntaje superior o competitivo: más de 350 puntos.

En términos generales, obtener más de 320 puntos puede ser considerado un buen resultado, debido a que supera el promedio nacional y podría ampliar las opciones de ingreso tanto a instituciones públicas como privadas.

Adicionalmente, el informe del Icfes permite conocer la posición en la que se ubicó el estudiante frente al resto de personas que presentaron la prueba. Por ejemplo, un percentil 85 significa que su resultado fue superior al 85 % de los evaluados.

ICFES: Puntaje para aplicar a becas Freepik

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Puntaje del Icfes para ingresar a universidades públicas

Los requisitos de admisión dependen de cada universidad y del programa académico seleccionado. Algunas instituciones establecen puntajes mínimos, mientras que otras combinan el resultado del Icfes con pruebas adicionales o criterios propios.

Entre los rangos de referencia se encuentran:



Universidad Nacional de Colombia: los puntajes de admisión pueden ubicarse entre 350 y 450 puntos, dependiendo de la carrera y la sede.

los puntajes de admisión pueden ubicarse entre 350 y 450 puntos, dependiendo de la carrera y la sede. Universidades como Antioquia, Valle o UIS: los rangos suelen estar entre 320 y 420 puntos.

los rangos suelen estar entre 320 y 420 puntos. Universidad Distrital: algunas carreras pueden exigir desde 250 hasta 350 puntos, según el programa.

Por esta razón, los estudiantes deben revisar las condiciones específicas de la carrera que desean estudiar antes de definir una meta de puntaje.