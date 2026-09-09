Seis capturados del ELN en operativos del Ejército Nacional en Norte de Santander

Un nuevo golpe contra las economías ilícitas del ELN se produjo en Norte de Santander, donde seis personas fueron capturadas en dos operaciones desarrolladas en Cúcuta y Villa del Rosario.

La primera acción fue adelantada por el Gaula Militar Norte de Santander, con apoyo de inteligencia militar y en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, mediante diligencias de allanamiento y registro en Cúcuta y Villa del Rosario.

En estos procedimientos fueron capturadas cuatro personas mediante orden judicial, señaladas de pertenecer presuntamente a la Comisión Financiera del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN. Los detenidos son investigados por los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto de hidrocarburos.

De acuerdo con la investigación, los cuatro capturados serían presuntos responsables del apoderamiento ilícito de hidrocarburos del poliducto Pozos Colorados-Galán, en el sur del Cesar.



Según las autoridades, el crudo era trasladado posteriormente hacia Norte de Santander, donde presuntamente sería utilizado para abastecer procesos relacionados con la producción de pasta base de coca en la región del Catatumbo.

#ContraLaAmenaza || Contundente resultado contra el hurto de hidrocarburos en el marco del Plan Ayacucho.



Soldados de @GaulaMilitares #NorteDeSantander y la @PoliciaColombia y @FiscaliaCol capturaron a 4 sujetos, presuntos dinamizadores del GAO ELN por el delito de concierto… pic.twitter.com/3uEnvjzMFh — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) September 8, 2026

Además, parte del hidrocarburo habría sido almacenado en centros clandestinos ubicados en la zona rural de El Zulia y en el sector de La Ye de Astilleros, para posteriormente ser comercializado de manera ilegal.

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A este resultado se sumó una segunda operación desarrollada en el barrio El Callejón de Cúcuta, donde tropas del Gaula Militar Norte de Santander, realizaron un allanamiento.

Durante el procedimiento fueron capturados dos presuntos integrantes del ELN en flagrancia, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Capturan a dos presuntos integrantes del ELN en Cúcuta. El operativo fue realizado por la Ejército Nacional en el barrio El Callejón #MañanasBlu pic.twitter.com/0av6yFXCLl — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 9, 2026

Las operaciones hacen parte del Plan de Campaña Ayacucho y de las acciones sostenidas de la Fuerza Pública para afectar las estructuras financieras y las economías ilícitas de los grupos armados que tienen presencia en Norte de Santander y el Catatumbo.

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Con estas seis capturas, las autoridades buscan debilitar las redes dedicadas al apoderamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos, así como las actividades que, según las investigaciones, estarían relacionadas con el financiamiento de organizaciones armadas y el narcotráfico