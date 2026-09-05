Cierre vial este domingo en la vía Bucaramanga a Cúcuta por competencia de ciclismo

Los conductores que tengan previsto movilizarse este domingo por la vía Bucaramanga–El Picacho deberán programar sus recorridos con anticipación, debido a los cierres viales que se realizarán durante el desarrollo de la competencia deportiva Picacho Challenge Vanguardia 2026.

La jornada contempla restricciones desde las 6:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, en diferentes tramos del recorrido utilizado para la competencia.

Entre las 6:00 y las 8:00 de la mañana se implementará un cierre parcial con salida controlada desde el Viaducto de la Novena.

Los participantes avanzarán por la carrera 9 y posteriormente por la avenida Quebrada Seca, hasta llegar al Parque del Agua.



Durante este periodo, los conductores deberán atender las indicaciones de los agentes de tránsito y circular con precaución debido al paso de los deportistas.

Una vez superado este primer tramo, se implementará un cierre total desde el Parque del Agua hasta el kilómetro 56 de la vía a Cúcuta.

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La restricción será en ambos sentidos y permanecerá durante la jornada establecida para la competencia.

Por esta razón, quienes necesiten desplazarse hacia o desde este sector deberán tener en cuenta las restricciones antes de iniciar su recorrido y, cuando sea posible, utilizar rutas alternas.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para que eviten desplazarse por los sectores afectados durante las horas de la competencia, programen sus viajes y atiendan las instrucciones de los agentes encargados de regular la movilidad.

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El cierre finalizará a las 12:00 del mediodía, momento a partir del cual se espera la normalización progresiva del tránsito en los sectores intervenidos.

La recomendación es salir con tiempo, consultar las condiciones de movilidad y extremar las precauciones, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando habrá presencia masiva de ciclistas y personal de la organización.