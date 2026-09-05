Falleció en Bogotá Beatriz Ardila Lülle, hermana del empresario Carlos Ardila Lülle

La sociedad santandereana lamenta la muerte de Beatriz Ardila Lülle de Beltrán Harker, quien falleció en Bogotá a los 93 años. La mujer, nacida en Bucaramanga, perteneció a una de las familias empresariales más reconocidas del departamento y durante buena parte de su vida estuvo vinculada a diferentes espacios sociales de la región.

Beatriz Ardila Lülle fue hija de Carlos Julio Ardila Durán, empresario de origen socorrano, y Emma Isabel Lülle. Creció junto a sus hermanos Isabel Ardila Lülle y Carlos Ardila Lülle, quien posteriormente se convertiría en uno de los empresarios más importantes del país y en cabeza de la Organización Ardila Lülle.

Beatriz Ardila Lülle se casó con el empresario Carlos Beltrán Harker, con quien tuvo cinco hijos.

Aunque su apellido estuvo ligado a una de las familias empresariales más poderosas de Colombia, su reconocimiento en Santander también estuvo relacionado con su presencia permanente en la vida social de Bucaramanga.



Luto en Santander y en la Organización Ardila Lülle. Falleció en Bogotá Beatriz Ardila Lülle de Beltrán Harker, bumanguesa y hermana de Carlos Ardila Lülle. Era hija de Carlos Julio Ardila Durán y Emma Isabel Lülle Llach. Solidaridad con sus hijos y familiares en este momento. pic.twitter.com/ZQyB4YXlpb — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 5, 2026

Durante los años de mayor expansión empresarial de su hermano Carlos, Beatriz lo acompañó y lo representó en diferentes actividades y encuentros. También participó en campañas sociales y causas benéficas, espacios en los que fue reconocida por su cercanía con diferentes sectores de la sociedad.

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Quienes compartieron con ella destacan, especialmente, su personalidad. Las reseñas sobre su vida la describen como una mujer carismática, alegre y cercana, que acostumbraba llamar a las personas por su nombre y que tenía una presencia activa en las reuniones y encuentros de la sociedad bumanguesa.

Su forma de relacionarse con los demás hizo que fuera una persona ampliamente conocida en los círculos sociales de Santander, donde mantuvo durante décadas vínculos con distintas familias y organizaciones.

La noticia de su fallecimiento fue recibida con pesar entre quienes hicieron parte de esos espacios y de las iniciativas sociales en las que participó.

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Beatriz Ardila Lülle de Beltrán Harker murió en Bogotá a los 93 años. Le sobreviven sus cinco hijos y una familia que durante generaciones ha tenido una marcada presencia en la historia empresarial y social de Santander y Colombia.