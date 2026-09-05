Ecopetrol alerta por ingreso presuntamente de menores a instalaciones petroleras en El Centro

Una alerta lanzó Ecopetrol ante el ingreso no autorizado de personas, al parecer menores de edad, a las instalaciones operativas del corregimiento El Centro, en Barrancabermeja, donde estarían utilizando parte de la infraestructura petrolera para jugar y realizar maniobras que podrían poner en riesgo sus vidas.

La empresa rechazó estas prácticas y advirtió que las áreas de operación petrolera no son espacios de recreación, debido a las condiciones de riesgo que existen en estas instalaciones.

Ecopetrol denunció el ingreso no autorizado de personas, al parecer menores de edad, a instalaciones petroleras del corregimiento El Centro, en Barrancabermeja, para jugar y hacer maniobras peligrosas. La empresa advierte que podrían estar arriesgando sus vidas. #VocesySonidos pic.twitter.com/U6xXIruJ0b — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 5, 2026

De acuerdo con Ecopetrol, en estas zonas hay equipos que operan a alta presión, fluidos a altas temperaturas o inflamables y componentes mecánicos en movimiento, entre otros elementos que pueden representar un peligro para cualquier persona que ingrese sin autorización.

Ante esta situación, Ecopetrol hizo un llamado urgente a los padres de familia, líderes comunitarios y habitantes del sector para que adviertan a niños y jóvenes sobre los riesgos de ingresar a las instalaciones petroleras.



La compañía también pidió reportar de manera inmediata cualquier ingreso no autorizado a las áreas operativas, con el propósito de evitar que una práctica que aparentemente se estaría realizando como juego termine provocando un accidente.

“Las áreas de operación petrolera tienen equipos a alta presión, fluidos a altas temperaturas o inflamables, así como componentes mecánicos en movimiento rotativo o reciprocante”, explicó la empresa.

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Ecopetrol también recordó que el problema no se limita al riesgo físico para quienes ingresan a estas instalaciones. La manipulación no autorizada de infraestructura industrial o el acceso de terceros a estas áreas puede afectar bienes estratégicos para el país.

Por eso, la empresa reiteró su disposición para trabajar con las autoridades y la comunidad del corregimiento El Centro en acciones de prevención y sensibilización.

El llamado se produce con el objetivo de evitar un accidente de mayores consecuencias y proteger tanto a los habitantes como a la infraestructura petrolera.

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Ecopetrol insistió en que la seguridad es una responsabilidad compartida y pidió a la comunidad actuar de manera oportuna ante cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de niños, jóvenes o trabajadores.