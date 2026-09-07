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Blu Radio  / Nación  / Militar de la legión francesa que fue secuestrado por disidencias de las Farc logró escapar

Militar de la legión francesa que fue secuestrado por disidencias de las Farc logró escapar

El militar fue secuestrado el 6 de agosto cuando transitaba por una carretera del departamento de Nariño.

José-Ólger-Melo-Charry.jpg
José Ólger Melo Charry
Foto: cortesía
Por: AFP
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

El cabo colombiano de la Legión Extranjera francesa, secuestrado en agosto por la principal disidencia de la extinta guerrilla de las Farc durante un permiso, logró escapar.

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José Olger Melo Charry consiguió huir después de haber estado retenido varios días por los rebeldes del Estado Mayor Central (EMC) en Nariño, en el suroeste del país, y, por sus propios medios, llegó a un puesto de policía, afirma el diario El Tiempo.

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El militar pasó cuatro días huido antes de alcanzar este puesto situado en el municipio de Policarpa en la noche del sábado y horas después, en la mañana del domingo, fue trasladado por helicóptero a la capital de Nariño, según el periódico.

"Una vez en Pasto, Melo Charry fue trasladado a un centro médico, donde permanece bajo observación y acompañado por sus familiares", agrega el diario colombiano.

El militar fue tomado como rehén el 6 de agosto cuando transitaba por una carretera del departamento de Nariño, dominada por grupos armados que se financian del narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos.

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La guerrilla del EMC, principal disidencia de las ex-Farc y dirigida por alias 'Iván Mordisco', había reivindicado su captura.

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