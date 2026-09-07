Gobierno oficializa nombramiento de Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA

El Gobierno de Abelardo De la Espriella designó a Alejandro Ordóñez Maldonado como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, Estados Unidos.

El nombramiento quedó establecido mediante el Decreto 1365 del 4 de septiembre de 2026, expedido por el presidente de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El documento señala que Ordóñez asumirá un cargo de embajador, código 0036, grado 25, dentro de la planta de personal destinada a las misiones diplomáticas y oficinas consulares.

La designación ubica a Ordóñez como representante de Colombia ante uno de los principales organismos multilaterales del continente, cuya sede se encuentra en Washington. El decreto establece que el nombramiento se realiza en ejercicio de las facultades constitucionales y legales del presidente de la República, entre ellas las contempladas en el artículo 189 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 274 de 2000, que regula aspectos relacionados con la carrera diplomática y consular.

El documento también contempla los gastos asociados con el traslado y el ejercicio del nuevo cargo. Estos serán asumidos con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. Entre las disposiciones se incluye el reconocimiento de viáticos, transporte de menaje doméstico y asignación de pasajes.



La Dirección de Talento Humano de la Cancillería será la encargada de comunicar oficialmente el decreto, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa vigente. El Decreto 1365 señala que el nombramiento entra en vigencia desde la fecha de su expedición. El documento fue fechado en Bogotá el 4 de septiembre de 2026. Con esta decisión, Alejandro Ordóñez queda designado formalmente para representar a Colombia ante la OEA desde la misión permanente del país en Washington.