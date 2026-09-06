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Graban el momento en que un dron lanza explosivo contra subestación de Policía en Cauca

Habitantes de la zona registraron en video el instante en que los dispositivos sobrevolaron el área y arrojaron las cargas en medio del hostigamiento.

Dron sobrevolando y lanzando explosivos en el corregimiento de El Carmelo, municipio de Cajibío, Cauca.
Dron sobrevolando y lanzando explosivos en el corregimiento de El Carmelo, municipio de Cajibío, Cauca.
Foto: captura de video suministrado
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de sept, 2026

Un video grabado por habitantes del corregimiento de El Carmelo, en el municipio de Cajibío, Cauca, registró el momento exacto en que un dron lanzó un artefacto explosivo en inmediaciones de la subestación de la Policía Nacional.

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El hecho se produjo durante un ataque armado que incluyó ráfagas de fusil continuas, obligando a las familias del sector a resguardarse dentro de sus viviendas para protegerse de los disparos y las detonaciones.

Imágenes del ataque aéreo

En las grabaciones difundidas por la comunidad se observa a un dispositivo aéreo no tripulado sobrevolando a baja altura la zona poblada.

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Las imágenes muestran cómo los aparatos dejaron caer las cargas explosivas cerca de las instalaciones de la fuerza pública.

Esta modalidad ha incrementado la preocupación entre los pobladores del Cauca, debido a que el uso de drones cargados con explosivos se ha vuelto recurrente en los ataques contra las autoridades en la región.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial que confirme la existencia de personas heridas o fallecidas a causa de la incursión.

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Tampoco se ha establecido el balance total de los daños materiales sufridos por la infraestructura de la subestación de Policía, unidades militares cercanas o viviendas de la población civil.

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Las fuerzas de seguridad adelantan maniobras operativas en el municipio para repeler la agresión y retomar el control del área, mientras la comunidad solicita un incremento de la presencia militar terrestre y aérea.

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