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Reportan 13 incendios forestales activos en Tolima, Cauca, Vichada y Norte de Santander

El sistema de gestión del riesgo mantiene monitoreo y atención helicoportada y terrestre en las zonas afectadas.

incendios en Tolima.jpg
Incendios en Tolima.
Foto: EFE.
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 6 de sept, 2026

Un total de 13 incendios forestales permanecen activos en Colombia, mientras que otros dos se encuentran bajo control, según el balance entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con corte a las 07:00 horas del 6 de septiembre de 2026.

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Las emergencias se concentran en los departamentos de Tolima, Cauca, Vichada y Norte de Santander, donde cuerpos de bomberos, la Defensa Civil, la Policía Nacional y el Ejército Nacional adelantan labores de sofocación.

Tolima y Cauca, los departamentos con mayor afectación

De acuerdo con el reporte oficial del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), el departamento del Tolima registra emergencias activas en Cunday (veredas Páramo y California), Ortega (vereda Llano de Olaya y sector Yucalabaja), Coyaima (vereda Totarco) y Natagaima (vereda Palm alta).

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Para atender los focos en Tolima, las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el CENOP y han dispuesto de apoyo aéreo mediante helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y la Avión del Ejército (AVIPO). Adicionalmente, la UNGRD mantiene cuatro carrotanques en el territorio.

En el departamento del Cauca se reportan seis focos activos en Argelia (vereda Cristales Alto), Timbío (sector Puerto Llave), Totoró (vereda Palace), La Vega (vereda Ventikadero), Piendamó (sector Alto Grande) y La Sierra (vereda El Llano).

Otros focos activos y conflagraciones controladas

El balance del SNGRD indica que también hay incendios en desarrollo en Puerto Carreño, Vichada (inspección Cusu arito), y en Ábrego, Norte de Santander (vereda Berlín), los cuales son atendidos por brigadas forestales y la Defensa Civil.

Por otro lado, los equipos de socorro lograron controlar dos emergencias en el Tolima:

  • Carmen de Apicalá: Cerro Las Mercedes, con intervención de Bomberos de Bogotá, Carmen de Apicalá, Alpujarra, Ponalsar y el Ejército.
  • Suárez: Veredas Sinaí parte alta, Cañaveral Cubacol y Agua Blanca, donde se controlaron tres focos.
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