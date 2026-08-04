Exprocurador Alejandro Ordónez será el próximo embajador de Colombia ante la OEA

El exprocurador Alejandro Ordóñez sería nombrado por el Gobierno de De La Espriella como el próximo embajador de Colombia ante la OEA. Ordóñez ya se desempeñó en ese cargo entre 2018 y 2022, durante el gobierno del entonces presidente Iván Duque.

De otro lado, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunciará este viernes el nombre del embajador de Colombia en Washington. Entre los nombres que se barajan está el del economista Gustavo Adolfo Carvajal, perteneciente al influyente grupo económico Carvajal.

Fue presidente del grupo editorial Norma y hasta 2023 presidente y director de la junta directiva de Carvajal S.A. Fue embajador de Colombia en Francia entre 2011 y 2013 durante el Gobierno Santos. Sin embargo, el presidente De La Espriella también estudia el nombre de una mujer para el cargo que será clave en las relaciones con Estados Unidos.

De La Espriella completa su gabinete con Claudia Benavides como ministra de Ciencia

La ingeniera industrial Claudia Benavides fue anunciada este domingo como futura ministra de Ciencia de Colombia por el presidente electo, Abelardo de la Esprilla, que completó así el gabinete con el que asumirá el poder el próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali.



Banderas de la OEA Foto: AFP

"La doctora Claudia Benavides Salazar, esa patriota, ocupará el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 'patria milagro'", expresó De la Espriella en un mensaje al país por redes sociales, en el que señaló que la funcionaria fue seleccionada tras inscribirse en el 'Banco de talentos' creado por el presidente electo para buscar a colombianos que pudiesen participar en su Gobierno.

La nueva ministra es ingeniera industrial de la Universidad Nacional sede de Manizales y cuenta con una maestría en creatividad e innovación de la misma universidad, así como con un doctorado en competitividad empresarial, innovación y sostenibilidad de la Universidad de Deusto, en Bilbao (España).

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Con este anuncio, De la Espriella ya nombró a los 18 ministros que conformarán su gabinete, de los cuales nueve son hombres y nueve mujeres.

Entre esos nombramientos sobresalen el académico Omar Bula Escobar como canciller; el mayor general retirado Jorge Eduardo Mora como ministro de Defensa; el exsenador Rodrigo Lara como jefe de la cartera del Interior; la abogada Ana María Vesga en Salud y el dirigente conservador Miguel Gómez Martínez en Hacienda.