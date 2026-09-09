Capturan a alias ‘Billete’, señalado sicario del Clan del Golfo en el Magdalena Medio

Las autoridades capturaron mediante orden judicial a alias ‘Billete’, un hombre señalado de integrar la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo y de estar relacionado con un homicidio ocurrido en Yondó, Antioquia.

El procedimiento fue realizado por unidades del Departamento de Policía Magdalena Medio en el sector conocido como La Y del Opón, en jurisdicción de Barrancabermeja. El detenido es requerido por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Según el proceso investigativo, alias ‘Billete’ estaría vinculado al asesinato de Jhon Jairo Castrillón Oquendo, quien fue atacado con arma de fuego el 26 de mayo de 2024 en el municipio de Yondó.

Las autoridades también establecieron que el hombre llevaría alrededor de siete años relacionado con actividades criminales en Yondó y diferentes zonas del Magdalena Medio. Durante ese tiempo, presuntamente habría utilizado una identidad falsa y permanecido en sectores rurales con el propósito de evitar ser ubicado por las autoridades.



De acuerdo con la Policía, el capturado también estaría relacionado con el manejo de rentas ilegales derivadas de actividades criminales en la región. Su detención hace parte de las acciones adelantadas para afectar la capacidad de operación y control territorial de las estructuras armadas que tienen presencia en el Magdalena Medio.

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Alias ‘Billete’ quedó a disposición de las autoridades competentes, que definirán su situación judicial en medio del proceso que se adelanta en su contra.