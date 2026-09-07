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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Denuncian amenazas de las disidencias de 'Calarcá' a tres alcaldes del Norte de Antioquia

Denuncian amenazas de las disidencias de 'Calarcá' a tres alcaldes del Norte de Antioquia

El grupo armado señaló a los mandatarios y comandantes de policía de las localidades de actuar en connivencia con el Clan del Golfo.

disidencias de las FARC.jpg
Disidencias de las FARC.
Foto: imagen de archivo, EFE.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

Hay preocupación en el Norte de Antioquia tras conocerse un mensaje del frente 36 de las disidencias de las Farc que pone en riesgo a autoridades de gobierno y la fuerza pública de tres municipios de la subregión.

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El comunicado atribuido a la compañía Arnulfo Castellanos del grupo armado al mando de alias ‘Calarcá’ señala a los alcaldes de Carolina del Príncipe, Ana Isabel Avendaño; Luis Pérez, de Gómez Plata; y Bernardo Molina, de Santa Rosa de Osos, junto a los comandantes de policía de las mismas localidades, de presuntamente estar actuando en connivencia con el Clan del Golfo en sus territorios.

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“Quienes opten por ayudar, colaborar, cobijar o prestar cualquier tipo de apoyo al grupo contra insurgente y paramilitar del Clan del Golfo serán considerados objetivo militar de nuestra organización. Hacemos un último llamado a las administraciones y guarniciones militares y policiales a estar del lado de las comunidades y ser neutrales en esta confrontación”, se lee en el comunicado cuya veracidad está corroborada.

El mensaje fue rechazado por parte del gobernador Andrés Julián Rendón quien solicitó al Gobierno nacional respaldó a los mandatarios locales con mayor operatividad contra el grupo armado.

“Los Alcaldes no están solos: toda la capacidad del Estado debe rodearlos y garantizar que puedan gobernar sin intimidaciones de criminales”, sostuvo el mandatario en su cuenta de X.

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Al mensaje del gobernador se sumó el alcalde Federico Gutiérrez, quien expresó su solidaridad con los afectados por el mensaje del grupo armado.

"Solidaridad con mis colegas alcaldes amenazadas por alias “Calarcá”. Que sea capturado o dado de baja", también escribió en su cuenta de X.

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