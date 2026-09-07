Murió corredora que sufrió complicación cardíaca durante la Maratón Medellín

En la noche de este lunes falleció la corredora que participó en la distancia de 21K de la Maratón Medellín y que sufrió, durante la prueba, una afectación cardíaca el pasado domingo, 6 de septiembre, tras la cual fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad.

Según informó Maratón Medellín, la corredora, de 20 años, presentó una complicación de salud mientras participaba en la competencia. Ante la emergencia, se activaron los protocolos de atención establecidos para atender este tipo de situaciones.

La participante recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue trasladada al Hospital General, en el centro de Medellín, donde los profesionales de la salud continuaron con las labores de atención.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos realizados, la corredora falleció posteriormente. La organización lamentó profundamente el desenlace y expresó su solidaridad con la familia y los seres queridos de la participante.



En su comunicado, Maratón Medellín señaló que este "es un día de profunda tristeza para la comunidad runner, al tratarse de una integrante que hizo parte de una jornada que reúne a miles de corredores".

La organización también manifestó que su prioridad en este momento es acompañar a la familia de la corredora, brindarles todo su apoyo y respetar el difícil momento que atraviesan.

Publicidad

La muerte de la participante enluta la jornada de la Maratón Medellín, uno de los eventos deportivos más importantes de la ciudad y que cada año congrega a corredores en diferentes distancias.

Finalmente, Maratón Medellín envió sus condolencias a la familia y seres queridos de la corredora fallecida, y destacó el significado que tiene esta competencia para quienes encuentran en el running una expresión de pasión, esfuerzo y amor por correr.

La Maratón Medellín confirmó la muerte de la corredora de 20 años de edad que sufrió complicaciones cardiacas durante la prueba de 21 kilómetros este domingo 6 de septiembre. Otro de los corredores, de 39 años, que sufrió un ataque de epilepsia se encuentra recuperado. pic.twitter.com/ygGgUTkUBT — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 8, 2026

Cabe recordar, además, que durante la pruebas de los 42 kilómetros, en la misma competencia, otro participante sufrió de epilepsia. El mismo, identificado como Mario Alberto, ya se recuperó y salió voluntariamente del hospital al que fue remitido tras el percance de salud.