En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Marco Rubio
Riesgo de apagón
"Plan Marshall" para Chocó
Ataque en Ocaña
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Murió corredora que sufrió complicación cardíaca durante la Maratón Medellín

Murió corredora que sufrió complicación cardíaca durante la Maratón Medellín

La participante recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial de Medellín, donde terminó falleciendo este lunes.

Maratón Medellín 2026.
Maratón Medellín 2026.
Foto: Maratón Medellín.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

En la noche de este lunes falleció la corredora que participó en la distancia de 21K de la Maratón Medellín y que sufrió, durante la prueba, una afectación cardíaca el pasado domingo, 6 de septiembre, tras la cual fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Según informó Maratón Medellín, la corredora, de 20 años, presentó una complicación de salud mientras participaba en la competencia. Ante la emergencia, se activaron los protocolos de atención establecidos para atender este tipo de situaciones.

Últimas noticias

Hidroituango (2).jpg
Antioquia

Alerta en fenómeno de El Niño: río Cauca en Antioquia registra los caudales más bajos en 40 años

Capturado por hurto en Urabá.jpg
Antioquia

Capturaron a hombre señalado de robar joyería por 180 millones en Apartadó: así operaba

La participante recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue trasladada al Hospital General, en el centro de Medellín, donde los profesionales de la salud continuaron con las labores de atención.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos realizados, la corredora falleció posteriormente. La organización lamentó profundamente el desenlace y expresó su solidaridad con la familia y los seres queridos de la participante.

En su comunicado, Maratón Medellín señaló que este "es un día de profunda tristeza para la comunidad runner, al tratarse de una integrante que hizo parte de una jornada que reúne a miles de corredores".

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La organización también manifestó que su prioridad en este momento es acompañar a la familia de la corredora, brindarles todo su apoyo y respetar el difícil momento que atraviesan.

Lea también:

Policía CTI Medicina legal
Antioquia

Hallan muerto a ciudadano sirio de 40 años en un apartamento de renta corta en Medellín

Publicidad

La muerte de la participante enluta la jornada de la Maratón Medellín, uno de los eventos deportivos más importantes de la ciudad y que cada año congrega a corredores en diferentes distancias.

Finalmente, Maratón Medellín envió sus condolencias a la familia y seres queridos de la corredora fallecida, y destacó el significado que tiene esta competencia para quienes encuentran en el running una expresión de pasión, esfuerzo y amor por correr.

Cabe recordar, además, que durante la pruebas de los 42 kilómetros, en la misma competencia, otro participante sufrió de epilepsia. El mismo, identificado como Mario Alberto, ya se recuperó y salió voluntariamente del hospital al que fue remitido tras el percance de salud.

Relacionados

Noticias de hoy

Medellín

Publicidad

Publicidad

Publicidad