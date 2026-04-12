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Blu Radio  / Economía  / Informalidad, el reto del próximo gobierno: experto advierte panorama económico en Colombia

Informalidad, el reto del próximo gobierno: experto advierte panorama económico en Colombia

Más del 55 % de trabajadores en Colombia sigue en la informalidad, un problema que afecta el empleo, la economía y plantea retos clave al próximo Gobierno.

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