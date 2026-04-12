Informalidad, el reto del próximo gobierno: experto advierte panorama económico en Colombia

Con el aumento del salario mínimo del 23 %, mucho se ha hablado del crecimiento del desempleo en el país; sin embargo, ese no es el único problema que debería preocupar al siguiente Gobierno. Si bien Colombia ha tenido señales de recuperación, con una tasa del 9,2 % en febrero de 2026, el problema sigue siendo la informalidad.

Hoy, más de la mitad de los trabajadores no cuentan con contrato ni acceso a seguridad social, lo que ha dejado en evidencia una importante fragilidad en la estructura laboral del país. “Cerca del 55 % de los trabajadores en Colombia (13 millones de personas) se encuentran en la informalidad (…) este es uno de los principales cuellos de botella de la economía colombiana”, advirtió Alejandro Jaramillo Fonseca, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana.

Este panorama no solamente impacta a aquellos que trabajan sin garantías, sino que también golpea directamente el crecimiento económico en Colombia.



Más del 55 % de trabajadores en Colombia están en informalidad

Dinero / economía Foto: referencia, Blu Radio

El fenómeno de la informalidad no es menor. Este problema ha sido una de las afectaciones económicas que más ha golpeado a Colombia, ya que limita la productividad, reduce la capacidad de las empresas para crecer, además de debilitar el mercado laboral.



Sin embargo, el problema es mayor para los ciudadanos, teniendo en cuenta las altas tasas de interés, mismas que se ubican actualmente en 11,25 %, como parte de las medidas del Banco de la República para controlar la inflación, que alcanzó el 5,29 % anual.

“Hoy tenemos un entorno complejo: tasas de interés altas (…) las empresas enfrentan mayores costos y menor demanda, lo que termina afectando la inversión y la generación de empleo formal”, explicó Alejandro Jaramillo Fonseca.

En ese escenario, muchas empresas se han inclinado a adoptar esquemas informales ante la imposibilidad de sostener costos laborales, lo que termina perpetuando el difícil panorama laboral en Colombia.



El difícil reto de la informalidad para el próximo Gobierno

Según ha confirmado el abogado, el próximo Gobierno no solamente debería trabajar en la estabilidad económica del país, sino que debe impulsar una transformación estructural en el mercado laboral.

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Entre los principales retos que se plantean están:



Reducir las barreras para la creación de empresas

Facilitar la contratación formal

Incentivar el crecimiento de negocios dentro de la legalidad

Aumentar los aportes al sistema de salud, pensión y educación

Y es que el experto considera que la informalidad no solamente afecta a los trabajadores, sino que también limita los recursos del Estado para financiar servicios esenciales. Por eso, trabajar en la formalización es un factor clave para la sostenibilidad del país.

“Más allá de las medidas (…) el gran reto será construir una economía más formal, con empresas más sólidas y con mayor productividad”, concluyó Alejandro Jaramillo Fonseca.